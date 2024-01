O Big Brother Brasil 24 entra na sua segunda semana com os participantes

ainda se apresentando ao público que acompanha a casa mais vigiada do Brasil: qualidades, fraquezas, estilo de jogo. Mas é possível já apontar os competidores com maiores chances de vencer a atual edição do reality show, baseado em dados objetivos. Quem aparece no topo do levantamento do Apostagolos.com é a vendedora paulista Beatriz.

Metodologia

Foram levados em consideração cinco aspectos do perfil de todos os 23 vencedores da edição brasileira do Big Brother: sexo, idade, profissão, cidade natal e estado de origem. Os aspectos, por sua vez, receberam pesos diferentes. Quanto menor a variação entre os vencedores em um determinado aspecto, maior o peso desse aspecto no somatório geral.

Posteriormente, levantou-se os dados dos atuais participantes do programa. E ninguém se aproximou mais do perfil médio do vencedor do BBB do que Beatriz.

Os cinco melhores perfis

O histórico do BBB mostra ligeira vantagem para as participantes mulheres. Há também uma tendência de vencedores mais jovens, com menos de 25 anos. Paulistas também são os participantes mais numerosos, em termos de presenças gerais e em termos de vencedores. E Beatriz se encaixa bem nesses recortes.

A vendedora de 23 anos de Guarulhos está emparedada, o que será a primeira prova para a popularidade da participante junto ao público. Ela divide o paredão com Davi e Pizane – um dos três será eliminado nesta terça-feira (16/1).

De acordo com o levantamento, seu perfil se aproxima em 60% do perfil vencedor médio do BBB. Os outros quatro melhores concorrentes, neste sentido, são Raquele, Deniziane, Isabelle e Fernanda.

1 – Beatriz – 60%

2 – Raquele – 55%

3 – Deniziane – 41%

4 – Isabelle – 41%

5 – Fernanda – 41%

Show no primeiro “Sincerão”

Na segunda-feira, Beatriz foi uma das protagonistas da estreia do quadro “Sincerão” no BBB24. Depois de ser apontada pelo líder Lucas Henrique como a biscoiteira da casa, Beatriz viralizou na internet com a resposta em que citou os cantores Belo e Ludmilla para explicar seu comportamento na casa. Os artistas, inclusive, interagiram com a fala de Beatriz nas redes sociais.

Eliminados possuem perfil distante do vencedor

Os resultados do programa até aqui caminham lado a lado com o levantamento. Primeiro eliminado da atual edição, Maycon tem um perfil que se aproxima apenas em 6% do perfil vencedor médio do BBB, o 23º pior entre os 26 participantes iniciais.

Já a segunda eliminada, Thalyta, entrou no programa com o décimo melhor perfil, 37% próximo do perfil vencedor médio.