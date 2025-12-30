Paulo Henrique de Medeiros, de 23 anos, foi encontrado morto na tarde desta segunda-feira (29), em Piracicaba, após ficar desaparecido desde a noite de domingo (28), quando saiu de casa para trabalhar.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Segundo as primeiras informações, a família participou das buscas e localizou o jovem dias depois. A principal hipótese é de que Paulo tenha sofrido um acidente de moto durante a noite e não foi visto no momento do ocorrido.

O corpo foi encontrado na Avenida Manoel Lopes Alarcon

no bairro Santa Rosa. As circunstâncias do acidente ainda serão investigadas pelas autoridades.

Leia Mais  notícias da cidade e região    

encontrado