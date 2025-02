Trabalhando a divulgação da música “Tati”, que já ultrapassou a marca de um milhão de views no Youtube, o cantor e compositor Sâmi Rico está em estúdio preparando muitas novidades para seus fãs. Além de trazer um repertório especial para sua nova turnê, o artista está escolhendo músicas para a gravação de um DVD histórico nos próximos meses.

“2024 já foi um ano especial e incrível para mim. Tive a oportunidade de me apresentar em grandes palcos por todo o Brasil, além de lançar músicas e estabelecer grandes parcerias. E neste ano, já tenho grandes expectativas de que será um ano ainda melhor. Fiquem ligados em minhas redes sociais que vem muita coisa boa aí”, convida Sâmi Rico.

SÂMI RICO

Aos 24 anos, morando na cidade de Americana, Sâmi Rico carrega as influências do pai, José Rico. Milionário & José Rico formaram dupla no início dos anos 70 e ficaram conhecidos como “gargantas de ouro”. Ao longo da carreira venderam mais de 30 milhões de cópias. José Rico morreu em 2015, devido a uma parada cardíaca, na cidade de Americana.

Em 2022, Sâmi Rico lançou o seu primeiro trabalho autoral. Trata-se do EP “Na Moagem”, com sete releituras, sendo quatro dos “gargantas de ouro”. A produção musical ficou a cargo de Ivan Miyazato.

Em 2024, Sâmi deu início a uma série de lançamentos. Primeiro, com “Bêbado sem noção”, depois com “Marmitinha”, e atualmente trabalha a divulgação da romântica “Erro e a errada”, que contou com a participação especial do cantor Gustavo Mioto. Todas elas já ultrapassaram a marca de meio milhão de acessos no Youtube. A produção musical dos singles é assinada por Vinícius Leão, e a direção de vídeo ficou a cargo de Jacques Jr.

Entre as referências que o faz “beber na fonte” do pai, estão o comprometimento e a dedicação, qualidades sempre exaltadas em Zé Rico por grandes nomes do gênero. Apesar de todas as influências deixadas pelo pai, inclusive na hora da escolha do repertório, Sâmi faz uma mescla do sertanejo tradicional com a modernidade que a própria idade traz ao seu trabalho. E é exatamente essa ideia que ele quer criar

no público.

Para ouvir suas músicas e conhecer um pouco mais de Sâmi Rico, acesse as redes sociais:

Instagram: https://www.instagram.com/samiricooficial/

Youtube: https://www.youtube.com/c/S%C3%A2miRico

Facebook: https://www.facebook.com/samiricooficial