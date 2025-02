Pfizer Brasil anuncia novo líder jurídico

Leia + notícias de Economia, emprego e mercado

O executivo Silvio Borges dos Santos Fachim acaba de assumir a direção do Departamento Jurídico da Pfizer Brasil, integrando-se à equipe de liderança comandada pelo CEO da companhia no País, Alexandre Gibim.

Com quase 20 anos de experiência em governança jurídica, compliance e resolução de desafios estratégicos, Fachim tem sólida trajetória no setor da saúde, com passagem pela própria Pfizer, entre 2015 e 2019, bem como pelo Laboratório Aché. Nos últimos cinco anos, vinha atuado como Diretor Jurídico, Compliance e Privacy Officer da multinacional de biotecnologia Biogen.

“Na Pfizer, nosso compromisso é promover grandes avanços que transformam a vida dos pacientes. Somos líderes no setor e queremos ampliar o acesso dos pacientes a inovações de saúde com sustentabilidade, qualidade, segurança jurídica e, acima de tudo, em consonância com nossos valores e princípios éticos”, afirma Fachim.

Graduado em Direito e Contabilidade, com Pós-graduação em Direito Tributário e MBA em Neurociência e Marketing, o executivo foi presidente do Comitê Estratégico Jurídico da Câmara Americana de Comércio para o Brasil (Amcham), bem como integra os comitês jurídicos da Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa (Interfarma) e Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos (Sindusfarma).

Grandes Avanços que Mudam as Vidas dos Pacientes

Na Pfizer, usamos conhecimento científico e recursos globais para trazer terapias que prolonguem e melhoram significativamente as vidas das pessoas. Buscamos estabelecer o padrão de qualidade, segurança e valor na descoberta, desenvolvimento e fabricação de produtos para a saúde, incluindo medicamentos e vacinas inovadores. Todos os dias, os colegas da Pfizer trabalham em mercados desenvolvidos e emergentes para o progresso do bem-estar, da prevenção e de tratamentos que desafiam as doenças mais temidas de nossos tempos. Somos uma das maiores empresas biofarmacêuticas de inovação do mundo e é nossa responsabilidade e principal função colaboramos com profissionais de saúde, governos e comunidades locais para promover e ampliar o acesso a cuidados confiáveis e acessíveis com a saúde em todo o mundo. Há mais de 175 anos atuamos para fazer a diferença para todos aqueles que confiam em nosso trabalho.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP