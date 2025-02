Celular explodindo no bolso das pessoas: conheça os possíveis motivos desse fato acontecer

Nos últimos dias, casos de celulares explodindo no bolso de pessoas ganharam destaque no Brasil. Segundo o professor de Física do Colégio Presbiteriano Mackenzie Brasília (CPMB), Thiago Bahé, o caso não é comum e pode acontecer após danos graves na estrutura de proteção da bateria.

De acordo com Thiago, alguns fatores podem ajudar a causar combustão no celular, como algum impacto ou pressão gerado na bateria, provocando vazamento, e isso faz com que os componentes superaqueçam. Outro fator que provoca o fogo no aparelho pode ser devido a alguma falha do produto.

O uso de carregadores que não são originais também pode colaborar com a combustão no celular, pois a maioria deles não tem limitação de corrente, e às vezes isso sobrecarrega o aparelho com uma corrente maior, gerando assim um superaquecimento.

“No caso do celular fora da tomada, o fogo pode acontecer por causa de um choque no aparelho, causando, portanto, o vazamento da bateria. Quando colocamos o celular no bolso de trás e sentamos em cima, pode acontecer o vazamento por causa da pressão, e aí as partes do celular superaquecem, causando então o mau funcionamento do circuito, o que contribui para o incêndio”, comentou Bahé.

