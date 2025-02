Para a turma que, quando viaja a Nova York, gosta de incluir um espetáculo no roteiro, a New York City Tourism + Conventions, organização oficial de marketing de destino para os cinco distritos da cidade, traz uma boa nova: já estão à venda os ingressos no estilo “2 por 1” para a NYC Off-Broadway Week. A programação desta temporada conta com 29 produções Off-Broadway, incluindo 18 novos participantes. O programa vai de 17 de fevereiro a 09 de março de 2025, e as entradas estão à venda em nyctourism.com/offbroadwayweek.

“Estamos entusiasmados de receber 18 novos espetáculos nesta edição da NYC Off-Broadway Week, trazendo os shows teatrais mais inovadores da cidade a um preço acessível”, disse a presidente e CEO da New York City Tourism + Conventions, Julie Coker. “Há mais de uma década, nos orgulhamos de sermos parceiros da The Off-Broadway League para gerar mais de US$ 5 milhões em receita para essa comunidade, além de oferecer aos visitantes e nova-iorquinos a oportunidade de conhecer a criatividade e o talento extraordinários de nossa cidade”.

Os shows participantes são:

1. A Letter to Lyndon B. Johnson or God: Whoever Reads This First*

2. After Endgame*

3. Beauty and the Beast

4. Conversations with Mother*

5. Dakar 2000*

6. Drag: The Musical

7. Drunk Shakespeare

8. Dungeons & Dragons: The Twenty-Sided Tavern

9. Emilio’s A Million Chameleons*

10. Friends! The Musical Parody

11. Garside’s Career*

12. Gazillion Bubble Show

13. Gil Scott-Heron Bluesology*

14. Juliet: A Revenge Comedy*

15. Kowalski*

16. Liberation*

17. Los Soles Truncos*

18. Mindplay*

19. Music City*

20. Nuttin’ but a Word*

21. Perfect Crime

22. Singfeld! An Unauthorized Musical Parody About Nothing

23. Still*

24. The Jonathan Larson Project*

25. The Office! A Musical Parody

26. The Play That Goes Wrong

27. Titanique

28. Wine in the Wilderness*

29. Wounded*

*Novos participantes da NYC Off-Broadway Week.

“É com grande satisfação que damos continuidade à nossa colaboração com a NYC Tourism para este grande programa realizado semestralmente”, disse a presidente da The Off-Broadway League, Casey York. “Este ano, temos 29 produções participando. Há algo para todos os gostos, e nunca houve um momento melhor para vivenciar o ambiente íntimo e a criatividade dessa comunidade teatral”.

Os espetáculos podem ser visualizados em nyctourism.com/offbroadwayweek e classificados por filtros, como Genre (Gênero), que inclui: Comedy (comédia), Drama, Kid-Friendly (Familiar), Musical, Performance e Play (Peça); Audience (público), incluindo: Adults Only (apenas para adultos), Family-All Ages (para todas as idades), Teens (adolescente) e Adults (adulto); e Neighborhood (bairro).

Desde o lançamento em 2009, houve mais de 900 espetáculos participantes da NYC Off-Broadway Week, com mais de 135 mil entradas vendidas.

Para obter mais informações e comprar ingressos, acesse nyctourism.com/offbroadwayweek. E, para saber tudo o que há para ver e fazer em Nova York, visite www.nyctourism.com/pt/ e siga @nyctourism nas redes sociais.