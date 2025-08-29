Símbolo da soul music e dona de uma das vozes mais marcantes da música brasileira, Sandra Sá chega aos 70 anos, no próximo dia 27, celebrada por uma carreira que atravessa gerações. Com 120 obras musicais e 545 gravações cadastradas no banco de dados do Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição), sua trajetória é marcada por sucessos que seguem em alta nas execuções públicas em todo o país.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

De acordo com levantamento do Ecad, a canção “Retratos e canções”, de Michael Sullivan, Miguel e Sandra Rios Bem, é a mais tocada nos últimos cinco anos entre as músicas que ela interpreta. Na sequência, aparecem “Bye bye tristeza”, parceria de Carlos Colla e Marcos Valle, e “Olhos coloridos”, composição de Macau que ganhou projeção nacional na voz da artista e se tornou um de seus maiores hinos.

Entre as obras de autoria de Sandra Sá, o destaque vai para “Demônio colorido”, a mais regravada de seu repertório.

Ranking das músicas interpretadas por Sandra Sá mais tocadas no Brasil nos últimos cinco anos

(principais segmentos de execução pública: Rádio, Shows, Sonorização Ambiental, Música ao Vivo, Casas de Festas e Diversão, Carnaval e Festa Junina)

Posição Música Autores 1 Retratos e canções Michael Sullivan / Miguel / Sandra Rios Bem 2 Bye bye tristeza Carlos Colla / Marcos Valle 3 Olhos coloridos Macau 4 Solidão Carlos Colla / Chico Roque 5 Joga fora Michael Sullivan / Zenith / Sandra Rios Bem 6 Sozinho Peninha 7 Não adiantou saber Tanita Tikaram / Sandra Cristina Frederico De Sa / Ronaldo Bastos 8 Entre nós Michael Sullivan / Zenith / Sandra Rios Bem 9 Soul de verão D Pitchford / Michael Gore / Nelson Motta 10 Quem é você Diane Warren

Top 5 das músicas de autoria de Sandra Sá mais gravadas

Posição Música Autores 1 Demônio colorido Sandra Cristina Frederico de Sa 2 Dançando com a vida Sandra Cristina Frederico de Sa / Ze Ricardo 3 Com você tudo fica melhor Sandra Cristina Frederico de Sa / Ze Ricardo 4 Não adiantou saber Tanita Tikaram / Sandra Cristina Frederico de Sa / Ronaldo Bastos 4 Freneticão Sandra Cristina Frederico de Sa / Dj Detona 4 Libera Sandra Cristina Frederico de Sa / Renata Arruda 5 Usa e abusa Sandra Cristina Frederico de Sa / Junior Mendes 5 Liberou geral Sandra Cristina Frederico de Sa / Macau / Mug

Leia + sobre Famosos, artes e música