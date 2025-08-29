Santa Bárbara recebe Campanha de Doação de Sangue no dia 9 de setembro

A próxima Campanha de Doação de Sangue em Santa Bárbara d’Oeste acontecerá no dia 9 de setembro. Das 9 às 12 horas, o Lions Clube de Santa Bárbara d’Oeste, localizado na Rua dos Antúrios, 96, no Jardim Dulce, receberá mais uma edição da iniciativa. Após essa campanha, restará apenas mais uma doação programada para esse ano, em 11 de novembro.

Para participar, não é necessário agendamento prévio nem estar em jejum, no entanto é obrigatório apresentar um documento original com foto e atender os pré-requisitos, conforme lista abaixo.

Na última edição, realizada em julho, foram coletadas 99 bolsas – volume equivalente a 44,55 litros de sangue – com potencial para salvar ou impactar até 396 vidas. No total, foram quatro campanhas realizadas esse ano, com 372 bolsas coletadas e 167,35 litros de sangue, que impactaram até 1.488 pessoas.

Dúvidas podem ser esclarecidas diretamente com o Hemocentro da Unicamp pelo telefone 0800 722 8432, de segunda a sexta-feira, das 13 às 15 horas. As informações completas sobre as campanhas estão disponíveis no canal dos Doadores de Sangue no WhatsApp pelo link: https://acesse.one/doadores-de-sangue-de-sbo

As campanhas são organizadas em parceria entre o Hemocentro da Unicamp, Lions Clube de Santa Bárbara d’Oeste e a Prefeitura, por meio da Secretaria de Saúde, com apoio da Pastoral da Saúde – Diocese de Piracicaba – Região de Santa Bárbara d’Oeste, São Rafael Mais Saúde, Supermercados São Vicente, Crema Supermercados, Bella Pane Pães e Doces e Confraria Há Bares que Vem Para o Bem.

Confira as orientações e pré-requisitos do Hemocentro:

Para ser doador de sangue:

Ter entre 18 e 69 anos; serão aceitos candidatos à doação de sangue com idade de 16 (dezesseis) e 17 (dezessete) anos, com o consentimento formal e presencial do responsável legal, para cada doação.

Maiores de 60 anos não podem realizar a doação pela primeira vez

Pesar, no mínimo, 50 kg

Não estar em jejum, apenas evitar alimentos gordurosos e, após o almoço, aguardar 3 horas

Estar descansado

Não pode fumar até 2 horas antes e 2 horas depois da doação

Não pode doar sangue se:

Estiver com gripe, resfriado ou infecção acompanhado de febre

For portadora de sífilis (cancro), malária (maleita) ou doença de Chagas

For alcoólatra crônico, ou tenha ingerido bebida alcoólica nas últimas 12 horas (Prazos inferiores e consumo de pequenas quantidades, devem ser avaliados pelo profissional da triagem)

Tiver sido exposto a situações de risco para doenças sexualmente transmissíveis

História atual ou pregressa de uso de drogas injetáveis ilícitas

Tenha contraído Hepatite após os 11 anos de idade

Tenha realizado endoscopia há menos de 6 meses

Estiver grávida, em período de até 3 meses pós-parto ou estiver amamentando

Para quem teve dengue:

Pessoas que tiveram dengue clássica podem doar um mês após a cura

Pessoas que tiveram dengue hemorrágica podem doar seis meses após a cura

Intervalo para doações:

Homens: 60 dias (máximo 4 vezes nos últimos 12 meses)

Mulheres: 90 dias (máximo 3 vezes nos últimos 12 meses)

Idade entre 60 e 69 anos: 180 dias (máximo 2 vezes nos últimos 12 meses)

Procure orientação:

Estiver tomando medicamentos, tiver tomado vacina recentemente e/ou estiver em tratamento médico.

Serviço:

Campanha de Doação de Sangue de Santa Bárbara d’Oeste

Dia 9 de setembro, das 9 às 12 horas

Local: Lions Clube SBO | Rua dos Antúrios, 96, Jardim Dulce, Santa Bárbara d’Oeste/SP

