Pela primeira vez cinco cidades Americana, Hortolândia, Sumaré, Nova Odessa e Santa Bárbara d’Oeste- compartilham de um projeto cultural dedicado à região – o Juca Jazz Festival 2025.

De 21 a 27 de setembro, o festival chega à sua 9ª edição celebrando um feito histórico: integrar toda a região em torno da música e das artes. Praças, ruas, pátios de museus e feiras livres se transformarão em palcos para uma intensa programação cultural.

Considerado um marco para a cultura local, o festival reunirá mais de 300 artistas, envolvendo inclusive as bandas municipais, que são patrimônio imaterial das cidades. Gêneros musicais como jazz, blues, choro e MPB serão interpretados por grandes artistas da Região Metropolitana de Campinas, com nomes como Ana Paula Moreti, Americana Jazz Big Band, Amanda Camargo, Vih Mendes, Fred Jorge, entre outros. A programação vai muito além da música, incluindo apresentações de dança, circo, capoeira, yoga, feira de artesanato, literatura, atividades infantis e espaços pet friendly, oferecendo uma verdadeira festa de cultura e lazer para todas as idades.

A entrada é gratuita, e, embora não seja obrigatório, a organização incentiva a doação de 1 kg de alimento não perecível. As arrecadações serão destinadas aos Fundos Sociais de Solidariedade de cada município participante, unindo arte e solidariedade.

Programação

JUCA JAZZ FESTIVAL 2025 – 5 datas, 5 cidades

21/09/2025 – Americana: 9h às 19h na Praça José Rampazzo, Jd. São Paulo.

Ana Paula Moreti – Banda Municipal de Americana – Roda de Choro com Laércio Ilhabela, Reinaldo Lima e convidados – DJ Fred Jorge – Pqno Quinteto – DJ Viny Blanco – Combo Alunos da Villa-Lobos – DJ Djazz – Abadá Capoeira.

Aulão aberto de lindy hop com Renata Meireles, Rafael Mattoso e Mariana Turco.

Yoga, com Patricia Pelisson – Pilates, com Aline Arruda – Moov Circo e Dança, performances aéreas e acrobáticas – Carol Stein, brincadeiras e performances.

Artesanato – Literatura – Oficina de Pintura Tamoio – Ederson Quick Massagem – Pet Friendly: Meu Abrigo – Quero Adotar Um Gatinho

Kalango Cervejaria – Gastronomia

23/09/2025 – Hortolândia: 18h às 22h no Museu Estação Jacuba.

Quinteto Cultural – Banda Municipal de Hortolândia – DJ Viny Blanco – DJ Duh.

Kalango Cervejaria – Gastronomia

24/09/2025 – Sumaré: 18h às 22h na Feira Noturna, Praça do Macarenko

Vih Mendes Quarteto – Banda Sinfônica de Sumaré – DJ Viny Blanco – DJ Davi Campos

17/09 – Esquenta JJF com DJ Viny Blanco

25/09/2025 – Nova Odessa: 18h às 22h na Feira Noturna, Estação Rodoviária.

MP Jazz Quinteto – Banda Sinfônica de Nova Odessa – DJ Viny Blanco – DJ Mazira.

22h30 Jazzaldina no Argentino Rock Burguer

27/09/2025 – Encerramento em Santa Bárbara d’Oeste: 16h às 22h no Centro de Memórias.

Americana Jazz Big Band – Vila Jazz, tributo a Milton Nascimento e Clube da Esquina – Duo Zimbado, Amanda Camargo e Marina Kono – Corporação Musical União Barbarense – DJ Viny Blanco – DJ Djazz – DJ Mazira.

Kalango Cervejaria – Gastronomia

Mais detalhes e horários das atrações, serão divulgados ao longo dos dias na página @jucajazz no Instagram.

O Juca Jazz Festival 2025 é realizado através do fomento ProAC SP com patrocínio de Supermercados São Vicente, Clube de Artesanato Fitas Progresso, Kalango Cervejaria e Mag Sac Embalagens. Apoio institucional: Diretorias e Secretarias de Cultura dos municípios de Americana, Hortolândia, Sumaré, Nova Odessa e Santa Bárbara d’Oeste. Apoio: DJ Viny Blanco, Lampejos, Lenir Boldrin, Laércio Ilhabela, Pautei e +Um Hits. Produção: Juca Jazz e Juarez Godoy Arte e Cultura. Realização: Secretaria de Cultura e Economia Criativas do Governo do Estado de São Paulo.

