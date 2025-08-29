Com cerca de 500 vagas, Feirão do Emprego do Americana Shopping acontece no dia 6 de setembro

O Americana Shopping e a Prefeitura de Americana, por meio do Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), realizam, no dia 6 de setembro (sábado), o Feirão do Emprego, iniciativa que vai oferecer aproximadamente 500 vagas em diversas áreas nas empresas que estão sendo instaladas no local. A ação acontece das 9h às 17h e contará com apoio da FAM (Faculdade de Americana).

Serão disponibilizadas vagas para dezenas de funções e com diferentes níveis de escolaridade, como gerente, auxiliar administrativo, supervisor, consultor de vendas, assistente comercial, assistente de loja, vendedor, atendente, operadora de laser, auxiliar de cozinha, cozinheiro, recepcionista, caixa, monitora, serviços gerais, auxiliar de limpeza, estoquista, garçom, barman, chef, entre várias outras oportunidades.

“Essa é uma excelente oportunidade para os americanenses que buscam uma colocação no mercado de trabalho. O feirão vai reunir centenas de vagas em diferentes áreas, fomentando a geração de renda, movimentando a economia local e reforçando o nosso compromisso de criar pontes entre empregadores e trabalhadores. Convidamos a população a comparecer, levar seu currículo e aproveitar essa chance”, destacou o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros.

Os interessados devem comparecer ao Americana Shopping no dia 6, com cópias impressas do currículo atualizado e documentos pessoais. A entrada de veículos e pedestres no local será realizada pela Avenida Nossa Senhora de Fátima, número 2.370. O Americana Shopping tem previsão de inauguração para o mês de outubro.

“Falta pouco para a nossa inauguração e estamos lado a lado com os nossos lojistas e com o PAT, com o objetivo de auxiliar as empresas na formação de suas equipes e facilitar a contratação de novos colaboradores, priorizando a população americanense e da região. Convidamos todos a comparecer e aproveitar essa oportunidade”, completou a gerente de marketing do empreendimento, Marilia Graciela.

