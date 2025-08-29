O vereador Felipe Corá apela ao governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e ao assessor especial da Casa Civil, Ricardo Molina, para que avaliem e viabilizem a inclusão de Santa Bárbara d’Oeste no programa “Caminhos da Capacitação”, o qual busca ampliar o acesso da população a cursos de qualificação profissional gratuitos, voltados ao mercado de trabalho.

“A qualificação profissional é fundamental para o desenvolvimento econômico e social de qualquer município e Santa Bárbara d’Oeste, com população superior a 200 mil habitantes, possui um parque industrial diversificado, comércio em expansão e setor de serviços crescente, demandando mão de obra qualificada em diferentes áreas”, considera o parlamentar.

Corá ressalta, também, que muitos jovens, trabalhadores desempregados e pessoas em processo de recolocação profissional encontram dificuldades de acesso a cursos de capacitação acessíveis e de qualidade, ao passo que o programa promovido pelo Governo do Estado tem se mostrado um instrumento eficaz na formação e aperfeiçoamento da força de trabalho. “A adesão ao programa trará benefícios significativos, tanto para os trabalhadores quanto para as empresas instaladas no município, que passarão a contar com profissionais mais preparados para atender às demandas do mercado”, defende o autor.

Fala Corá

Na Justificativa da moção, o vereador conta que o documento protocolado formaliza a solicitação já feita pessoalmente a Molina durante a última visita à Casa Civil. “Nossa cidade possui grande potencial de crescimento econômico, mas enfrenta desafios relacionados à empregabilidade e à formação de mão de obra qualificada. Neste cenário, o programa “Caminhos da Capacitação” se apresenta como uma política pública fundamental, capaz de ampliar as oportunidades de desenvolvimento profissional, promover inclusão social e impulsionar a economia local”, finaliza Corá.

