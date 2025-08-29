Na quarta-feira (27), a Ronda Ostensiva Municipal (Romu) de Sumaré prendeu um homem em flagrante com um veículo roubado.

A abordagem ocorreu no km 109 da Rodovia Anhanguera, após os agentes avistarem o automóvel próximo ao acesso do bairro Matão. Durante a verificação, foi constatado que o miolo da ignição estava estourado, um indício de adulteração.

Questionado, o condutor afirmou que receberia R$ 300,00 para realizar o transporte do veículo. Ele foi conduzido ao Plantão Policial de Sumaré, onde permanece à disposição da Justiça e responderá por furto qualificado de veículo.

