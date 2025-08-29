Sumaré recebe oficinas gratuitas de IA para professores e alunos da rede pública

O projeto cultural “Superatividade – A Era de Inteligência Artificial” chega a Sumaré com uma proposta que vai além do espetáculo teatral: promover também oficinas com professores e estudantes da rede pública. A iniciativa busca democratizar o acesso ao conhecimento sobre tecnologia e estimular reflexões críticas sobre o uso da Inteligência Artificial (IA) no cotidiano.

Na última quarta-feira, 27 de agosto, foi realizada uma oficina online para professores, das 18h10 às 20h30, via Google Meet, com a participação de 50 educadores. A atividade ofereceu ferramentas e conteúdos práticos que podem ser aplicados em sala de aula, fortalecendo o papel da educação frente aos avanços tecnológicos.

Já na próxima semana, no dia 2 de setembro, serão realizadas oficinas presenciais com alunos em duas escolas da cidade.

EMEF Profª Anália de Oliveira Nascimento (Rua Maria Conceição da Rocha Ferraz, 565 – Jardim Bom Retiro, Sumaré – SP) – das 07h30 às 08h30 e das 09h50 às 10h40, atendendo 300 estudantes em dez turmas.

EMEF Profª Eliana Minchin Vaughan (Rua Josina Flora de Jesus Silva, 35 – Jardim Nova Terra, Sumaré – SP) – das 13h30 às 15h00 e das 17h10 às 19h00, contemplando 140 alunos e um grupo de professores da rede municipal.

Com recursos interativos e linguagem acessível, o projeto aproxima cultura, tecnologia e educação, reforçando a importância de preparar novas gerações para um futuro cada vez mais digital e conectado.

O “Superatividade – A Era de Inteligência Artificial” é uma realização da MR2 Cultural, com patrocínio da Spartan, por meio do Programa de Ação Cultural (ProAC ICMS), e conta com apoio da Think Projetos, da Prefeitura Municipal de Sumaré e do Governo do Estado de São Paulo.

