A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste orienta a população sobre um áudio que tem circulado por grupos de WhatsApp com a informação de que estariam abertas inscrições para programas de moradia no Centro Social Urbano, local onde funciona a Secretaria Municipal de Promoção Social.

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A informação é falsa.

O Município esclarece que, no momento, não há qualquer processo de inscrição aberto para programas habitacionais sendo realizado no Centro Social Urbano ou em outro equipamento público municipal. Sempre que há abertura de inscrições para iniciativas de moradia, a Prefeitura realiza ampla divulgação por meio de seus canais oficiais, como o site institucional e as redes sociais.

A Administração Municipal reforça a importância de que os munícipes busquem informações apenas em fontes oficiais para evitar transtornos e deslocamentos desnecessários. Em caso de dúvidas, a orientação é entrar em contato diretamente com a Secretaria de Promoção Social.

Santa Bárbara pede colaboração

A Prefeitura também pede a colaboração da população para que não compartilhe conteúdos de origem duvidosa, contribuindo assim para o combate à desinformação.