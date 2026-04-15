A Câmara Municipal de Americana realizou, na quinta-feira (9), uma audiência pública para debater a violência sofrida pelos profissionais da saúde e reforçar a campanha “Saúde SIM. Violência NÃO!”. O encontro foi presidido pelo vereador Juninho Dias e reuniu representantes do SinSaúde, Secretaria de Saúde, Hospital Municipal, COREN-SP, Conselho Municipal de Saúde, profissionais da área e munícipes.

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A audiência teve origem em uma demanda apresentada ao gabinete do vereador pelo SinSaúde, Subsede de Americana, por meio de Otoniel Mattos e Roberto Rezende, que solicitaram a abertura do espaço para discussão do tema e fortalecimento da campanha de conscientização.

Durante a abertura, Juninho Dias destacou a importância de acolher a solicitação e promover o debate público sobre um tema sensível e urgente.

Demanda na audiência pública

“Essa audiência pública nasce de uma demanda apresentada ao nosso gabinete pelo SinSaúde, que prontamente acolhemos pela relevância do tema. Quem dedica a vida a cuidar das pessoas não pode trabalhar com medo, sob ameaças ou qualquer forma de violência”, afirmou o vereador.

A mesa contou com representantes de diferentes setores da saúde, ampliando o debate sobre a segurança e a valorização dos profissionais que atuam diariamente no atendimento à população.

Ao final, Juninho Dias reforçou que a audiência foi pensada como um espaço de escuta e construção coletiva, com o objetivo de discutir encaminhamentos que contribuam para melhores condições de trabalho e mais proteção aos profissionais da saúde.