O ex-presidente Jair Bolsonaro deve passar por uma cirurgia no ombro após relatar dores intensas e limitações de movimento. O problema já vinha sendo observado desde março, durante sua última internação, quando apresentou um quadro de infecção após um episódio de broncoaspiração.

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É o que indicou o relatório fisioterapêutico apresentado pela defesa e anexado ao processo que trata da execução penal no sistema do Supremo Tribunal Federal. Filho de Bolsonaro falou da cirurgia

O documento, assinado pelo fisioterapeuta Kleber Antônio Caiado de Freitas, apontou que Bolsonaro está em fase pré-operatória, com limitação funcional no ombro, o que impede a progressão de intervenções fisioterapêuticas mais ativas. Foi observado também a diminuição do condicionamento físico geral.

Sobre a Sociedade Brasileira de Cirurgia do Ombro e Cotovelo (SBCOC)

A Sociedade Brasileira de Cirurgia do Ombro e Cotovelo é uma associação científica de âmbito nacional, sem fins lucrativos, constituída por médicos interessados no estudo das afecções ortopédico-traumáticas das articulações do ombro e cotovelo.

Com 37 anos de existência, a SBCOC atua no incentivo e aperfeiçoamento e difusão dos estudos, conhecimentos, pesquisas e prática de cirurgia de ombro e cotovelo, provendo condições de atualização permanente dos médicos por meio de ensino, pesquisa e educação continuada.

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