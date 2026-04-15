O ex-presidente Jair Bolsonaro deve passar por uma cirurgia no ombro após relatar dores intensas e limitações de movimento. O problema já vinha sendo observado desde março, durante sua última internação, quando apresentou um quadro de infecção após um episódio de broncoaspiração.
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É o que indicou o relatório fisioterapêutico apresentado pela defesa e anexado ao processo que trata da execução penal no sistema do Supremo Tribunal Federal.
Filho de Bolsonaro falou da cirurgia
O documento, assinado pelo fisioterapeuta Kleber Antônio Caiado de Freitas, apontou que Bolsonaro está em fase pré-operatória, com limitação funcional no ombro, o que impede a progressão de intervenções fisioterapêuticas mais ativas. Foi observado também a diminuição do condicionamento físico geral.
Sobre a Sociedade Brasileira de Cirurgia do Ombro e Cotovelo (SBCOC)
A Sociedade Brasileira de Cirurgia do Ombro e Cotovelo é uma associação científica de âmbito nacional, sem fins lucrativos, constituída por médicos interessados no estudo das afecções ortopédico-traumáticas das articulações do ombro e cotovelo.
Com 37 anos de existência, a SBCOC atua no incentivo e aperfeiçoamento e difusão dos estudos, conhecimentos, pesquisas e prática de cirurgia de ombro e cotovelo, provendo condições de atualização permanente dos médicos por meio de ensino, pesquisa e educação continuada.
Cirurgião plástico assina suspense de alto risco com DNA cinematográfico
Obra do médico José Roberto da Costa Pereira apresenta a toxina botulínica como peça-chave de um plano mundial de bioterrorismo
Conhecida mundialmente como uma substância segura para aplicações médicas, terapêuticas e estéticas, a toxina botulínica também é considerada um dos venenos mais letais do mundo. É a partir dessa perigosa dualidade que José Roberto da Costa Pereira, médico, cirurgião plástico, nutrólogo e escritor, desenvolve a narrativa de Overdone – A beleza que mata.
Com mais de quatro décadas de experiência clínica, o autor coloca a toxina botulínica como a peça-chave de um plano de bioterrorismo de alcance internacional arquitetado pelo vingativo Roberto Dias, estudante de medicina expulso da faculdade após um trote universitário trágico e “intolerante à feiura”.
Para viabilizar a operação assassina, Dias conta com o apoio de uma estrutura formada por equipes independentes espalhadas pelo globo. Com cenários que percorrem cidades como São Paulo, Paris, Berlim e Nova York, o livro apresenta uma trama de suspense pronta para ser adaptada ao cinema.
A partir da própria vivência profissional, José Roberto da Costa Pereira incorpora à obra detalhes científicos sobre o funcionamento, processos de produção e os efeitos negativos da toxina botulínica no organismo humano. Esses elementos aproximam a ficção de um cenário plausível e reforçam a inquietante sensação de que uma tragédia nessa escala pode acontecer também na vida real.
Entre perseguições, conspirações internacionais e personagens movidos por interesses distintos, a narrativa revela como decisões individuais podem desencadear consequências de grande impacto. Em uma realidade em que a busca pela juventude eterna, status e reconhecimento movimenta mercados bilionários, o autor coloca em pauta temas como a obsessão pela aparência perfeita, o exibicionismo médico e os limites éticos que cercam o uso do conhecimento científico.
O autor utiliza referências a figuras históricas, literárias e da cultura pop para ilustrar diferentes manifestações de vaidade, beleza e o desejo humano de transformação estética, conectando passado e presente. Embora totalmente ficcional, a riqueza de detalhes e informações tornam esta aventura totalmente verossímil aos olhos dos leitores.
Com o lançamento de Overdone – A beleza que mata, José Roberto da Costa Pereira propõe um olhar crítico sobre o universo da estética e explora como tecnologias criadas para promover bem-estar podem se tornar perigosas quando ultrapassam a fronteira entre uso responsável e a manipulação com foco na maldade. Uma leitura eletrizante de tirar o fôlego para quem não abre mão de histórias cinemáticas.
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