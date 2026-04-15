A 20ª edição do Encontra Conto – Encontro de Contadores de Histórias terá em Santa Bárbara d’Oeste, de 23 a 26 de abril, uma programação gratuita repleta de contações de histórias, intervenções cênicas, oficinas, brincadeiras e atividades interativas em diversos espaços culturais da cidade.

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A iniciativa é uma realização da Cia Xekmat, com apoio do Ponto de Cultura Confraria do Conto e da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo.

A abertura será na quinta-feira (23), às 9 horas, com a apresentação “Buuu… Medinho!”, da Trupe Narratória, no CEU das Artes. Às 13h30, o público poderá acompanhar o “Comboio da Contação”, com a Confraria, na Biblioteca Central. Encerrando o dia, às 19h30, a Cia Xekmat apresenta “Rolando Causos”, novamente no CEU das Artes.

Na sexta-feira (24), a programação segue às 14 horas com o “Comboio da Contação”, no Centro Cultural e Biblioteca “Léo Sallum”. À noite, às 19 horas, no Ponto de Cultura Confraria do Conto, será realizado workshop com a contadora de histórias, brincante e escritora Vanessa Aranha, que falará sobre o processo de criança de seus livros e de como isso se conecta com a narração oral.

O sábado (25) começa às 10 horas, na Praça Central, com a atividade “Chuva de Minicontos”, do GT Mirabolantes, que também contará com intervenção cênica. Às 14 horas, o Casarão Fazenda São Bernardo recebe “Histórias de cá e Histórias de lá”, uma partilha de conhecimentos históricos entre cidades.

No domingo (26), o encerramento será no Parque dos Ipês com uma programação especial. Pela manhã, às 9 horas, haverá “Histórias de Assombrar”, com a Cia Luzes e Lendas, além de intervenções cênico-narrativas do GT Mirabolantes, na Estação Cultural.

À tarde, das 15 às 17 horas, o público poderá participar de diversas atividades simultâneas no parque, como “Contos ao pé da árvore” e “Histórias Andarilhas”, com a Confraria do Conto, além de “Brincadeiras Cantadas”, com Renata de Paula. O encerramento reúne os participantes em uma grande celebração ao ar livre. Toda a programação é gratuita e aberta ao público.

Serviço

20º Encontra Conto – Encontro de Contadores de Histórias

De 23 a 26 de abril de 2026

Entrada gratuita

Programação

23 de abril (quinta-feira)

9h – “Buuu… Medinho!” – Trupe Narratória | CEU das Artes

13h30 – Comboio da Contação – Confraria do Conto | Biblioteca Central

19h30 – “Rolando Causos” – Cia Xekmat | CEU das Artes

24 de abril (sexta-feira)

14h – Comboio da Contação – Confraria do Conto | Centro Cultural Léo Sallum

19h – Workshop com Vanessa Aranha | Ponto de Cultura Confraria

25 de abril (sábado)

10h – “Chuva de Minicontos” – GT Mirabolantes | Praça Central

14h – “Histórias de cá e Histórias de lá” | Casarão Fazenda São Bernardo

26 de abril (domingo)

9h – “Histórias de Assombrar” – Cia Luzes e Lendas | Estação Cultural

9h – Intervenções cênico narrativas – GT Mirabolantes | Estação Cultural

15h às 17h – Atividades no Parque dos Ipês:

• Contos ao pé da árvore – Confraria do Conto

• Brincadeiras cantadas – Renata de Paula

• Histórias Andarilhas – Confraria

Endereços

CEU das Artes

Rua Argeu Egídio dos Santos, 100, Planalto do Sol II

Centro Cultural e Biblioteca Léo Sallum

Rua do Algodão, 1450 – Cidade Nova

Biblioteca Central

Rua Campos Sales, 72 – Vila Breda

Praça Central

Entre as ruas Santa Bárbara, Dona Margarida e General Osório – Centro

Parque dos Ipês

Avenida Corifeu de Azevedo Marques, s/n – Jardim Belo Horizonte

Casarão Fazenda São Bernardo

Rua João Squilassi, s/n – Rafard

Estação Cultural da Fundação Romi

Avenida Tiradentes 2 – Centro

Ponto de Cultura Confraria do Conto

Rua Rio Grande do Norte, 98, Vila Grego