Morreu esta quarta-feira Valdir Rozatti, motorista da Câmara de Americana. Ele tinha 65 anos e a morte foi comunicada pela sua filha.
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Postagem da filha de Valdir
Com imensa tristeza comunico o falecimento do meu querido pai, Valdir Antônio Rozatti.
Agradecemos a todos pelas palavras de carinho e apoio neste momento tão difícil.
Informo em breve os detalhes do velório e sepultamento.
Valdir Rozatti trabalhou por décadas na Câmara de Americana e vai deixar saudades
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