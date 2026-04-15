Morreu esta quarta-feira Valdir Rozatti, motorista da Câmara de Americana. Ele tinha 65 anos e a morte foi comunicada pela sua filha.

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Postagem da filha de Valdir

Com imensa tristeza comunico o falecimento do meu querido pai, Valdir Antônio Rozatti.

Agradecemos a todos pelas palavras de carinho e apoio neste momento tão difícil.

Informo em breve os detalhes do velório e sepultamento.

Valdir Rozatti trabalhou por décadas na Câmara de Americana e vai deixar saudades