O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Sumaré está com 77 vagas de emprego abertas nesta quarta-feira (15), contemplando oportunidades em diversas áreas de atuação.

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As vagas disponíveis atendem a diferentes níveis de escolaridade e perfis profissionais.

De acordo com o órgão, os salários variam entre R$ 1,6mil e R$ 3,3 mil mensais, dependendo do cargo e da experiência exigida. A iniciativa busca facilitar o acesso da população ao mercado de trabalho e atender à demanda das empresas instaladas no município e região.

Além das 77 vagas

Os interessados devem comparecer presencialmente à sede do PAT, localizada na Rua Justino França, 143, no Jardim São Carlos. O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. Para participar do processo de encaminhamento, é necessário apresentar documentos pessoais, como RG, CPF e carteira de trabalho.

O PAT orienta que os candidatos mantenham seus dados atualizados para aumentar as chances de encaminhamento às vagas disponíveis. O serviço é gratuito e tem como objetivo promover a intermediação de mão de obra, aproximando empregadores e trabalhadores de forma ágil e eficiente.