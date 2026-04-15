Americana registra 94 casos confirmados da doença: Jaguari (15), Antônio Zanaga (7) e Jardim Nossa Senhora Aparecida (5)

O município de Americana, por meio da Vigilância Epidemiológica, informa o registro de um óbito causado por dengue em 2026. Trata-se de um homem de 71 anos, morador do bairro Jaguari, que faleceu no dia 27 de março. Ele estava internado em um hospital público e tinha diabetes, artrite e doença imunossupressora.

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Desde o início do ano até esta quarta-feira (15), a cidade registra 94 casos confirmados da doença, sendo este o único óbito relacionado. Os bairros com maior incidência são o Jaguari (15), Antônio Zanaga (7) e Jardim Nossa Senhora Aparecida (5).

Mesmo com a redução nos números em relação ao ano passado, as ações de prevenção e combate ao mosquito Aedes aegypti seguem intensificadas em toda a cidade, e a Prefeitura reforça que a população deve manter os cuidados no dia a dia.

A Secretaria Municipal de Saúde realiza o mutirão de visitas e retirada de criadouros em diversos bairros da cidade, com orientações aos moradores e vistorias em quintais, além das ações de Avaliação de Densidade Larvária (ADL), vistorias em pontos estratégicos e imóveis especiais e ações educativas em eventos, praças, instituições e unidades de saúde.

A conscientização sobre a doença também está sendo intensificada por meio de uma campanha nas ruas, nos veículos de comunicação e nos canais digitais. Com o lema “A dengue não vai ter vez em 2026”, a iniciativa busca disseminar as dicas práticas para eliminação de possíveis criadouros do mosquito, bem como os sintomas da dengue e como proceder em caso de suspeita da doença. As informações estão sendo compartilhadas por meio de outdoors, displays e totens de LED espalhados pela cidade, além da distribuição de panfletos educativos, conteúdos nas redes sociais e divulgação em rádios, TVs, portais e mídias impressas.

A vacinação contra a dengue segue disponível para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos em todas as UBSs, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h – nas unidades da Praia Azul, São Vito e Vila Mathiensen, o horário de atendimento vai até as 20h. Profissionais de saúde que atuam na Atenção Primária também são elegíveis à imunização.