Uma empresa do setor alimentício, localizada em Nova Odessa, anunciou a abertura de processos seletivos para o preenchimento de vagas temporárias. As oportunidades são destinadas às funções de Oficial de Cozinha, Cozinheiro(a) e Encarregado de Produção, com contratação imediata e seleção conduzida pela Employer Recursos Humanos.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Para o cargo de Encarregado de Produção, a remuneração oferecida é de R$2.512,15. O profissional será responsável por supervisionar a produção de refeições, coordenar equipes e controlar insumos. A escala é 5×2, das 7h às 16h48, com revezamento de um sábado por mês. É exigida experiência prévia em liderança no setor alimentício e conhecimentos em boas práticas de manipulação.

Já para a função de Cozinheiro(a), o salário é de R$ 2.149,89. O profissional deverá preparar almoço e jantar conforme cardápio estabelecido e garantir o padrão de higiene da unidade. A vaga exige experiência na função e disponibilidade para trabalhar em escala 6×1 (segunda a sábado), das 5h às 13h20.

A empresa também dispõe de duas vagas para Oficial de Cozinha, com remuneração de R$1.933,20. As atividades incluem o auxílio no preparo de café da manhã e almoço, higienização de alimentos e suporte na organização do ambiente. O horário de trabalho segue a escala 6×1, das 5h às 13h20. É desejável experiência anterior na área.

O pacote de benefícios para todas as funções inclui transporte fretado (atendendo Nova Odessa e regiões específicas de Americana e Sumaré), cesta básica mensal no valor de R$ 290,00 e convênios médico e odontológico, estes últimos concedidos após o período de experiência.

Os interessados devem encaminhar o currículo para o e-mail [email protected] ou entrar em contato via WhatsApp pelo número (19) 99722-1898. O processo de seleção poderá ocorrer de forma presencial ou online, dependendo da disponibilidade da gestão, e as inscrições permanecem abertas até o preenchimento total das vagas.

Direitos do Trabalhador Temporário

Na modalidade temporária, o trabalhador tem anotação em carteira e os direitos assegurados pela legislação 6.019/1974. Dentre os direitos, estão inclusos pagamento de horas extras, descanso semanal remunerado, 13° salário e férias proporcionais ao período trabalhado. Ele recebe 8% dos seus proventos a título de FGTS e o período como temporário conta como contribuição para a aposentadoria.

Vale ressaltar que na legislação, o trabalhador temporário pode ser contratado por até 180 dias, com a possibilidade de prorrogação por mais até 90 dias. A efetivação pode acontecer a qualquer momento desse período. Junto à Previdência, o trabalhador temporário também tem todos os direitos garantidos, desde que se respeite a carência mínima exigida para o pagamento dos benefícios.

Sobre a Employer Recursos Humanos

Uma das maiores empresas de RH do país, a Employer é especialista em tecnologias para Recursos Humanos, com soluções web como folha de pagamento online, ponto eletrônico e sistema de holerite online. Com mais de 40 filiais distribuídas estrategicamente pelo Brasil, a Employer tem em seu portfólio grandes e importantes companhias nacionais e internacionais, que buscam soluções eficientes, capazes de simplificar as rotinas do RH.