A Secretaria Municipal de Educação (SME) de Sumaré participou, no último domingo (12), de uma ação especial em alusão ao Dia da Educação Inclusiva, com foco na conscientização sobre o autismo. O evento reuniu famílias, crianças e profissionais em um espaço voltado ao acolhimento, à inclusão e à oferta de serviços gratuitos à população.

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A iniciativa integra a programação do Abril Azul — mês dedicado à conscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA) — e foi promovida pela OAB Sumaré, com apoio da Prefeitura de Sumaré.

Ao longo do dia, o público teve acesso a uma programação diversificada, com atividades recreativas para as crianças, orientações especializadas e serviços de cuidado pessoal, como esmaltação, design de sobrancelhas e penteados infantis. A proposta foi ampliar o acesso à informação e fortalecer o vínculo entre os serviços públicos e as famílias.

A SME esteve presente com diferentes setores, que atuaram de forma integrada tanto na condução de atividades quanto no atendimento direto à população. Equipes apresentaram os serviços disponíveis na rede municipal, orientaram sobre fluxos de atendimento e esclareceram dúvidas relacionadas à educação inclusiva, com destaque para o acolhimento de estudantes com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Além das orientações, foram realizadas ações interativas e oficinas voltadas ao público infantil, promovendo a participação das crianças em um ambiente lúdico e acessível. A iniciativa também contribuiu para dar visibilidade aos serviços especializados oferecidos pelo município e aos caminhos para acesso a esses atendimentos.

Sumaré além do DiaD

Para o secretário municipal de Educação, Lucas Gomes, a presença da rede no evento reforça o compromisso da gestão com uma política educacional inclusiva e articulada.

“A inclusão não acontece de forma isolada. Ela exige planejamento, escuta e, principalmente, integração entre os setores. Em Sumaré, temos estruturado esse trabalho de forma conjunta, envolvendo equipes pedagógicas, atendimento especializado e apoio às famílias, para garantir que cada estudante tenha acesso real à aprendizagem”, afirmou.