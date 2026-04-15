O Deputado Federal Aécio Neves (PSDB-MG) acabou de lançar o ex-ministro da Fazenda Ciro Gomes (PSDB-CE) como candidato à Presidência da República.

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O ex-ministro Ciro Gomes (PSDB) afirmou que vai consultar aliados, familiares e o povo do Ceará após o convite para disputar novamente a Presidência da República. O incentivo partiu do presidente nacional do partido.

Aécio e Ciro

Ciro pediu tempo para amadurecer a decisão e destacou que mantém compromissos no estado, além de uma possível candidatura ao governo local. O presidente tucano avalia que há espaço para uma terceira via diante das rejeições de Lula e do senador Flávio Bolsonaro.