A vereadora Roberta Lima (PRD) se reuniu na última quinta-feira (9) com o secretário municipal de Obras de Americana, Adriano Camargo Neves, para discutir demandas relacionadas à infraestrutura urbana e ao bem-estar animal no município.

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Durante o encontro, foi discutida a execução de uma indicação de autoria da parlamentar, que solicita a retificação de guia na Rua México, no bairro Frezarim. Segundo Roberta Lima a medida visa corrigir o escoamento inadequado da água pluvial, que atualmente se acumula na sarjeta devido à falta de caída, causando transtornos aos moradores da região.

Roberta Lima e os destaques

Também foi debatido o andamento das obras no Centro de Controle de Zoonoses (CCZ). A vereadora destacou ainda a importância da conclusão da construção para aprimorar a estrutura de atendimento e fortalecer as políticas públicas voltadas à causa animal no município.

Roberta Lima destacou como o poder legislativo pode atuar de maneira efetiva na resolução de problemas. O diálogo com o Executivo é muito importante para garantir a efetividade das indicações apresentadas. Também é preciso acompanhar de perto ações que impactam diretamente a qualidade de vida da população”, concluiu.