A equipe sub-17 de tênis de mesa da Secretaria de Esportes de Americana obteve um lugar no pódio da etapa sub-regional dos Jogos Abertos da Juventude, disputada no último sábado (11), na cidade de Rio Claro. O evento foi organizado pela Secretaria de Esportes do Estado.

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A equipe americanense, formada pelos mesatenistas Vinicius Salmi, Giovanni Fatobene, Ryan Moura e Eduardo Santarosa, ficou na terceira colocação geral, sendo superada apenas por Campinas, campeã, e Paulínia, em segundo lugar. As equipes e atletas que conquistaram a medalha de ouro nesta etapa asseguraram suas vagas na fase regional, que acontece de 23 de abril a 17 de maio, em Campinas.

Sub-17

“É uma equipe muito jovem, mas com grande potencial. Nossos atletas têm média de idade de 12 anos e competiram em uma categoria acima, o que valoriza ainda mais esse resultado. Esse é apenas o começo de um trabalho que vem sendo construído com muita dedicação. Tenho certeza de que esses meninos ainda trarão muitas conquistas para Americana. O mais importante é que eles estão evoluindo, e ganhando experiência e confiança a cada competição”, afirmou o técnico da equipe, Maurel Luchiari.

“Esse resultado nos incentiva a continuar investindo e apoiando nossos esportistas desde a sua formação. É um orgulho ver Americana sendo bem representada por atletas tão jovens e comprometidos. Eles levam o nome da cidade com muita garra e dedicação, mostrando o valor do esporte para a nossa cidade”, ressaltou o secretário de Esportes de Americana, Marcio Leal.