Um dos donos da página Choquei foi preso na manhã desta quarta-feira em ação da Polícia Federal. A operação apura suposta organização criminosa voltada à lavagem de dinheiro por meio de criptoativos.

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A operação prendeu também os MCs Ryan SP e Poze do Rodo. Segundo a PF, o grupo teria movimentado mais de R$ 1,6 bilhão no Brasil e no exterior.

Mais de 200 policiais federais cumprem 45 mandados de busca e apreensão e 39 de prisão temporária na operação. A Justiça também determinou o sequestro de bens e restrições societárias contra investigados para “preservar ativos para eventual ressarcimento”.

Polícia Federal marcou coletiva para as 11h para dar mais detalhes sobre a megaoperação que prendeu, entre outros, os MCs Poze do Rodo e Ryan SP e o criador da página Choquei.

Choquei e polêmicas

A página e seus perfis nas redes sociais são acusados de promover linchamentos virtuais. Ela foi muito atacada por bolsonaristas na eleição de 2022, mas os maiores ataques foram no caso da influencer Jéssica Canedo, de 22 anos. Ela morreu ainda em 2023 e a polícia civil de Minas Gerais concluiu, em 2024, que a jovem morreu após ingerir alta dosagem de medicamentos.

Ela teria forjado mensagens com o humorista Whindersson Nunes e divulgar um suposto relacionamento com o artista a páginas de fofoca das redes sociais.