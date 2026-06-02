A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste está com aulas gratuitas de tênis no Complexo de Esportes e Qualidade de Vida do Jardim Flamboyant, localizado entre as ruas Monte Sião, Jatobá e Jequitibá.

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As aulas são oferecidas pela Secretaria de Esportes, como parte do projeto QualiVida. As atividades ocorrem às terças e quintas-feiras, com vagas para crianças de 7 a 11 anos, em dois horários: 8 e 9 horas.

Para se inscrever, basta falar com o professor Kleber Augusto Daniel presencialmente, nas quadras de tênis do complexo esportivo, no horário das aulas.

Outra novidade é com relação aos jogos de mesa, que estão com um novo espaço: o CEAEEA (Centro Educacional de Atenção à Educação Especial e à Arteterapia) “Antonio Di Jesus Barban”, situado na Rua Norberto Nunes do Amaral, 160, no Conjunto dos Trabalhadores.

QualiVida Santa Bárbara

O QualiVida oferece xadrez e damas, para todas as idades, bem como dominó e cartas, para o público adulto, com os professores Cristiano de Souza Pigarro e Thaís de Fátima Barboza Vaz. Para participar, os interessados devem comparecer presencialmente no local, nos horários das atividades, realizadas de segunda a quinta-feira, das 8 às 11 horas e das 14 às 17 horas.