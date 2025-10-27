Santa Bárbara: criação de campanhas sobre abandono de idosos e saúde mental infantil

Leia + sobre política regional

A Câmara Municipal de Santa Bárbara d’Oeste realiza na próxima terça-feira, dia 28, a partir das 14 horas, a 39ª Reunião Ordinária de 2025, no Plenário “Dr. Tancredo Neves”. A Ordem do Dia traz a votação de dois projetos de lei e doze moções, apresentados por diferentes parlamentares.

Entre as propostas em pauta, destaca-se o Projeto de Lei nº 76/2025, de autoria do vereador Alex Dantas, que institui a Campanha “Idosos Órfãos de Filhos Vivos”, voltada à conscientização e ao combate ao abandono de idosos no município.

Também será analisado o Projeto de Lei nº 114/2025, do vereador Lucio Donizete, que propõe a criação da “Semana Municipal de Conscientização sobre Saúde Mental de Crianças e Adolescentes”, com o objetivo de promover ações educativas, debates e campanhas sobre o tema.

Além dos projetos, a pauta inclui 12 moções, entre elas diversos votos de aplauso e reconhecimento a profissionais da educação, artistas e líderes religiosos.

Mais

A vereadora Esther Moraes é autora das moções de aplauso ao professor Vitor Hugo Melo Araújo, pelo trabalho com robótica no SESI, e à professora Cássia Ribeiro da Costa Silva, autora do livro “Representações Sociais sobre a Criança Disléxica em Contextos Formais de Educação”.

Já o vereador Alex Dantas apresenta cinco moções de aplauso a pastores das igrejas Assembleia de Deus Brás, localizadas nos bairros Jardim Esmeralda II, Planalto do Sol II, Jardim Santa Rita de Cássia, Jardim Vista Alegre e Conjunto Habitacional dos Trabalhadores.

O vereador Gustavo Bagnoli, por sua vez, é autor da Moção nº 347/2025, que apela à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) pelo início imediato da distribuição postal no bairro Aranha Oliveira, diante do atraso no cumprimento do cronograma informado à população.

O vereador Arnaldo Alves manifesta aplauso à instrumentista e cantora mirim Heloísa Barros Oliveira, pela participação no Festival Raízes, ao lado da cantora sertaneja Bruna Viola.

Por fim, o vereador Tikinho TK homenageia Jesus Valentim Sanches Maioral (Ge da farmácia), enquanto o vereador Isac Sorrillo propõe moções de aplauso às organizações da Festa das Crianças do Jardim das Orquídeas e da 6ª Festa das Crianças do Parque Zabani.

A sessão será conduzida pelo presidente da Câmara, vereador Júlio César Kifú, e poderá ser acompanhada presencialmente ou pelos canais oficiais do Legislativo.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP