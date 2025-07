A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, em parceria com o Conselho Municipal de Proteção dos Direitos e Defesa da Mulher, promove na próxima segunda-feira, 21 de julho, a 6ª Conferência Municipal de Políticas para as Mulheres. O evento será realizado no Salão Nobre da Secretaria Municipal de Educação, a partir das 8 horas, e é aberto ao público.

Com o tema “Mais Democracia, Mais Igualdade, Mais Conquistas para Todas”, definido pelo Ministério das Mulheres e pelo Conselho Nacional dos Direitos da Mulher (CNDM), a proposta é promover a escuta ativa e a participação de representantes da sociedade civil, movimentos sociais e órgãos públicos na construção de políticas públicas voltadas às mulheres.

Durante a programação, haverá debates temáticos, apresentação de propostas e eleição das delegadas que representarão o município nas próximas etapas estaduais e nacional da conferência. Um dos destaques será a palestra da advogada Dra. Flávia Rodrigues da Silva, integrante da Comissão da Mulher da OAB de Rio Claro.

A Conferência abordará os seguintes eixos temáticos: Governança, Enfrentamento à Violência, Autonomia Econômica e Saúde Integral da Mulher.

Programação completa:

• 8h às 8h30 – Credenciamento e café da manhã

• 8h35 às 9h10 – Abertura oficial e composição da mesa com autoridades

• 9h10 às 9h25 – Aprovação do Regimento Interno

• 9h25 às 10h – Leitura da ata da conferência anterior e exposição das propostas

• 10h às 10h30 – Discussão por eixos temáticos

• 10h35 às 11h15 – Palestra com Dra. Flávia Rodrigues da Silva

• 11h15 às 11h35 – Apresentação das propostas

• 11h35 às 12h – Eleição das delegadas e encerramento

Local: Salão Nobre da Secretaria Municipal de Educação

Rua Graça Martins, 680 – Centro – Santa Bárbara d’Oeste

Leia Mais notícias da cidade e região

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP