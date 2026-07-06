A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e do Fundo Social de Solidariedade, publicou nesta quinta-feira (2) o edital de chamamento público para o credenciamento de Organizações da Sociedade Civil (OSCs), Organizações Sociais (OSs) e entidades beneficentes sem fins lucrativos interessadas em participar da Praça de Alimentação do 5º Festival Tradições – Festa da Cultura Nordestina.

As inscrições devem ser realizadas entre os dias 2 e 6 de julho, exclusivamente pelo site culturasbo.com/editais. Poderão participar entidades sem fins lucrativos legalmente constituídas e estabelecidas em Santa Bárbara d’Oeste.

O Festival Tradições será realizado nos dias 25 e 26 de julho, na Praça da Migração, no Jardim Pérola, com entrada gratuita. A programação ocorrerá no sábado, das 18 às 23 horas, e no domingo, das 12 às 21 horas, reunindo atrações culturais e valorizando as tradições e a gastronomia nordestina.

Ao todo, serão credenciadas até seis entidades para comercialização de alimentos durante o evento, conforme a capacidade da estrutura disponível. A seleção seguirá a ordem cronológica das inscrições, desde que toda a documentação exigida seja apresentada corretamente. Caso o número máximo de vagas seja preenchido, será formada uma lista de suplentes para eventuais desistências.

Identidade

Como forma de preservar a identidade do festival, o edital determina que, no mínimo, dois terços dos itens comercializados por cada participante sejam compostos por pratos, produtos ou porções típicos da culinária nordestina.

As entidades selecionadas contarão com estrutura básica disponibilizada pela organização, incluindo estande, balcão de atendimento, instalação elétrica, iluminação e ponto de água. Também deverão cumprir as normas previstas no edital relacionadas às condições sanitárias, segurança, atendimento ao público e comercialização dos produtos.

A convocação das entidades credenciadas será realizada por e-mail até o dia 7 de julho. Já a reunião de planejamento, destinada à definição dos cardápios e orientações técnicas, ocorrerá em 8 de julho.

O edital completo, com todas as regras, documentos exigidos e critérios de participação, está disponível para consulta no site culturasbo.com/editais. Informações adicionais podem ser obtidas pelo e-mail [email protected] ou pelo telefone (19) 3464-9424.