O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana informa que equipes trabalham, desde o início da manhã desta segunda-feira (6), no reparo emergencial da adutora localizada na Avenida Afonso Pansan, na altura do número 1051, na marginal da Rodovia Anhanguera.

O serviço foi necessário após a identificação de um ponto de vazamento na tubulação de 600 milímetros, responsável pelo transporte de água para o sistema de abastecimento que atende a região do Antônio Zanaga.

As equipes já atuam no local e seguem mobilizadas para concluir o reparo o mais rápido possível, buscando minimizar os impactos ao abastecimento.

Em razão da intervenção, poderá haver intermitência no abastecimento nos bairros Antônio Zanaga, Jardim Brasil, Vila Bela, Vale das Nogueiras e Distrito Industrial Prefeito Abdo Najar. Após a conclusão dos serviços, o abastecimento será restabelecido gradativamente.

O DAE orienta os moradores das regiões afetadas a utilizarem água de forma consciente, principalmente durante o período da manutenção e reforça que acompanha a ocorrência de forma permanente até a completa normalização do sistema.