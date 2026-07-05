O vereador Marcos Caetano (PL) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando à prefeitura informações e providências sobre a retirada de lixo e a realização de poda de árvores na Avenida Bandeirantes, no entroncamento com a Avenida da Saudade e a Rua Carioba.

No documento, o parlamentar relata que moradores e motoristas relataram a existência de grande quantidade de lixo descartado as proximidades. Segundo os relatos, durante o período noturno permanecem no local vários moradores em situação de rua, situação que pode estar contribuindo para o acúmulo de resíduos.

O autor afirma que também recebe diversas reclamações referentes aos galhos das árvores existentes ao longo da Avenida Bandeirantes. Segundo o vereador a vegetação invade parcialmente a via e se estende até o solo em alguns pontos, obrigando os motoristas a realizarem desvios, aumentando o risco de acidentes e comprometendo a segurança viária. “O local apresenta riscos para pedestres e motoristas, e é necessário agir com rapidez para garantir mais segurança, limpeza e melhores condições de circulação para a população”, comenta.

Marcos Caetano questiona no requerimento se a administração municipal possui ciência dos problemas relatados e se há uma previsão para que serviços de limpeza sejam realizados no local. O parlamentar também pergunta se a prefeitura realiza acompanhamento das pessoas em situação de rua encontradas no local.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário, durante a sessão ordinária de terça-feira (7) e encaminhado à prefeitura para resposta.