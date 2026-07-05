Evento reuniu mais de 240 pessoas, com danças, comidas típicas e acolhimento

A Festa Junina que o CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) de Nova Odessa promoveu na tarde da quinta-feira (02/07) levou alegria e descontração para mais de 240 pessoas de diferentes faixas etárias, com destaque para participação entusiasmada do grupo da Melhor Idade.

Aberto para todos os usuários do serviço, o “Arraiá do CRAS” foi realizado na sede do órgão, no Jardim das Palmeiras, e contou com uma mesa farta de guloseimas típicas (pastel, cachorro-quente, pipoca e refrigerantes), além de brinquedos para as crianças e um bolo especial para comemorar os aniversariantes do primeiro semestre de 2026.

O prefeito de Nova Odessa, Cláudio José Schooder, o Leitinho, prestigiou o evento e elogiou a iniciativa. “É sempre uma satisfação estar no CRAS, um serviço que acolhe as famílias que mais precisam de apoio do poder público. E este arraiá é ainda mais especial por celebrar os aniversariantes de janeiro a julho, aos quais deixo os meus parabéns”, disse ele.

As apresentações de danças ficaram por conta do Serviço de Convivência. As crianças mostraram todo seu potencial com belas exibições, enquanto os integrantes da Melhor Idade, trajados a caráter, animaram a tarde com a tradicional dança de quadrilha.

A coordenadora do CRAS, Andréia Cassimiro Raimundo, falou da importância da atividade. “Foi uma tarde maravilhosa, um momento de confraternização entre os participantes. Agradeço ao prefeito Leitinho, por participar da nossa festa, e também pelo apoio que ele dá aos nossos projetos e atividades. E, é claro, agradeço também todos os frequentadores do CRAS que prestigiaram o arraiá”, concluiu ela.