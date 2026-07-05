A estrela do atacante Haaland brilhou e ele marcou 2 vezes contra o Brasil matando o sonho do Hexa na tarde noite deste domingo.
O jogo do Brasil com Noruega começou muito emocionante. O time Da Noruega chegou a abrir o placar, Mas o lance estava em impedimento.
aos 12 minutos, O var chamou arbitragem E foi anotado pênalti para o Brasil.
Bruno Guimarães bateu mais o goleiro defendeu a cobrança.
Haaland brilha no final da partida
O atacante norueguês Mostrou sua força nos 15 minutos finais da partida. Primeiro ganhou do zagueiro de cabeça e fuzilou para o gol.
Ainda antes no final da partida ele recebeu na entrada da área e chutou de perna esquerda sem chances para Alisson.