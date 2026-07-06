Mais de 70 mantas foram entregues pela primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Fernanda Rizzo Piovezan, e integrantes do Projeto Quadradinhos de Amor ao Serviço de Assistência Social Meimei e à Secretaria de Educação para aquecer as crianças neste inverno.
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A parceria fortaleceu a Campanha do Agasalho e pode beneficiar gestantes atendidas pela Meimei e alunos da EMEI “Vereador Professor Nelson Sartori”, do bairro 31 de Março, nos últimos dias.
Fala Fernanda
“Foi emocionante fazer a entrega das mantas confeccionadas com tanto carinho para as gestantes atendidas pela Meimei, uma entidade tão importante para as mães e seus filhos, e também para a secretária de Educação Tânia Mara da Silva, beneficiando e aquecendo mais de 50 crianças de nossa rede municipal. Agradeço a parceria do Projeto Quadradinhos de Amor, às pessoas que doaram novelos de lã, quadradinhos ou seu tempo para confeccionar as mantas e estou muito feliz em proporcionarmos esse carinho por meio das mantas para aquecer quem mais precisa”, disse Fernanda.
A voluntária e uma das idealizadoras do projeto Quadradinhos de Amor, Adriana Saporski, comemorou o resultado. “Graças à parceria com o Fundo Social, a todos que doaram e às mãozinhas amigas pudemos chegar a esse resultado que é muito gratificante e nos realiza”, disse. “Nós agradecemos a oportunidade de participar dessa corrente de solidariedade e aquecer tantas crianças que precisam nesse inverno”, disse Luciane Scarazzatti, também idealizadora e voluntária do Projeto Quadradinhos de Amor.
“As gestantes já confeccionam seu enxoval aqui na entidade, mas essas 20 mantas oferecidas com todo carinho pela Campanha do Agasalho vêm para aquecer com muito afeto os filhos de nossas mães atendidas. Meu agradecimento especial às voluntárias do Quadradinhos de Amor e a Fernanda que encheram nosso espaço aqui com muito carinho”, disse Maria de Fátima Pansonatto, presidente da Meimei.
A secretária de Educação, Tânia Mara da Silva, também agradeceu a iniciativa. “Quero agradecer muito a oportunidade de levarmos essas mantas as nossas crianças confeccionadas com tanto amor, zelo e carinho, que é o que nossas crianças merecem. Parabéns pelo empenho e dedicação, muito obrigada”, disse a secretária.
A Campanha do Agasalho entregou doações para centenas de famílias durante o mês de junho. À medida que as doações chegam dos pontos de arrecadação, já são encaminhadas em ações sociais nas escolas municipais, nos CRAS (Centro de Referência em Assistência Social) e no NAS (Núcleo de Assistência Social).
Com o tema “Doe calor, espalhe amor”, a Campanha do Agasalho continua arrecadando roupas adultas e infantis, agasalhos, meias, toucas, luvas, cachecóis, calçados, edredons, mantas e novelos de lã. As doações podem ser feitas em mais de 70 pontos de arrecadação distribuídos pela cidade.
A Campanha do Agasalho é uma realização do Fundo Social de Solidariedade, em parceria com o Fundo Social de São Paulo, e conta com o apoio da Rádio Santa Bárbara FM 95,9 MHz e do projeto Quadradinhos de Amor.
Outra forma de contribuir é por meio de doações financeiras destinadas aos projetos sociais e ao atendimento das famílias. As contribuições podem ser feitas para o Fundo Social de Solidariedade pela Caixa Econômica Federal (Banco 104), Agência 0960, Conta Corrente 006.00000147-2, ou via PIX: [email protected].
Confira os pontos de arrecadação:
Paço Municipal
Avenida Monte Castelo, 1000, Jardim Primavera
DAE (Departamento de Água e Esgoto)
Rua José Bonifácio, 400, Centro
Defesa Civil
Rua Graça Martins, 464, Centro
Secretaria de Desenvolvimento Econômico
Rua do Ósmio, 975, Mollon (Villa Multimall)
Secretaria de Segurança, Trânsito e Defesa Civil
Rua Curitiba, 259, Cidade Nova
Secretaria de Educação
Rua Graça Martins, 680, Centro
Câmara Municipal
Rodovia Luís Ometto (SP-306), 1001, Residencial Dona Margarida
Administração Regional Cidade Nova
Rua do Algodão, 1431, Cidade Nova
Administração Regional Jardim Europa
Rua Portugal, 730, Jardim Europa
Museu da Imigração
Rua João Lino, 371, Centro
Centro de Memórias
Rua João Lino, 362, Centro
Escola de Educação Infantil “Toca do Coelho”
Avenida Monte Castelo, 706, Vila Alves
Escola Imperial
Avenida Monte Castelo, 816, Vila Alves
Colégio Pilares
Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 300, Centro
Colégio Ideal
Avenida Tiradentes, 11, Centro
NEI – Núcleo de Educação Integrada da Fundação Romi
Avenida Monte Castelo, 1095, Jardim Primavera
Avenida João Ometto, 118, Jardim Panambi
Indústrias Romi
Avenida Pérola Byington, 56, Centro
Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), km 141,5, Distrito Industrial
Atacadão
Rua da Agricultura, 3650, Loteamento Industrial
Casa do Artesão “Sr. Roldão de Oliveira”
Rua João Lino, 362, Centro
Biblioteca “Neide Crócomo” do CEU das Artes
Rua Argeu Egídio dos Santos, 100, Planalto do Sol II
Escola Estadual “Professor Ulisses de Oliveira Valente”
Rua Prudente de Moraes, 222, Centro
Tivoli Shopping
Rua do Ósmio, 699, Mollon
Santa Bárbara Mall
Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 1102
Mercadão da Cidade
Rua Floriano Peixoto, 1653, Centro
Faculdade Anhanguera de Santa Bárbara
Avenida Juscelino K. de Oliveira, 1450, Distrito Industrial
Academia Personal Place
Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 168, Centro
Nova Estação Church
Rua do Ósmio, 1665, Vila Mollon IV
Igreja Batista Renovada Getsêmani
Avenida São Paulo, 1174, Dona Regina
Senai
Rua Vereador Sérgio Leopoldino Alves, 500, Distrito Industrial I
Paróquia Imaculada Conceição
Rua Salvador, 662, Cidade Nova
Paróquia Nossa Senhora Aparecida
Rua Monsenhor Nicopelli, 310, Vila Aparecida
Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora
Avenida Dr. Sebastião de Paula Coelho, 650, Rochelle II
Paróquia Santa Bárbara
Praça Rio Branco, Centro
Paróquia Santo Antônio
Rua Cariris, 395, São Francisco II
Paróquia São Francisco de Assis
Rua do Chá, 879, Jardim Pérola
Paróquia São João Batista
Rua do Estanho, s/n, Mollon IV
Paróquia São José
Rua Alagoas, 294, Vila Grego
Paróquia São Paulo Apóstolo
Avenida Mogi Guaçu, 1552, Jardim das Orquídeas
Paróquia São Sebastião
Rua Itália, 467, Jardim Europa
Paróquia Senhor Bom Jesus
Rua José Rocha Leite, 109, Jardim Paulista
Casa de Maria – Paróquia São Paulo Apóstolo
Rua Mococa, 180, Jardim das Laranjeiras
Paróquia Nossa Senhora do Carmo
Rua Romeu Fornazari, 376, Cândido Bertine
Capela Nossa Senhora Aparecida
Rua Centeio, 1591, Jardim Esmeralda
Capela São Pedro Apóstolos
Rua Bauxita, 110, Jardim São Fernando
Lavanderia Clean
Avenida Amadeu Tortelli, 95, Conjunto dos Trabalhadores
Centro de Especialidades
Rua Graça Martins, 45, Centro
Fred Cabelo e Barba
Rua Emboabas, 343, Santa Rita
Soro Car
Rua Professora Terezina da Arruda Campos, 64, Vila Boldrin
União Agrícola Barbarense Futebol Clube
Rua dos Girassóis, 21, Jardim Panambi
Esporte Clube Barbarense
Avenida Monte Castelo, 850, Centro
Balancin
Rua XV de Novembro, 695, Centro
Maple Bear Canadian School
Rua do Ósmio, 1517, Mollon
Escola Estadual Professora Guiomar Dias da Silva
Rua Manaus, 230, Planalto do Sol
Condomínio Firenze
Avenida Laércio Andia, 587, Jardim Firenze
Condomínio Jardins de Versailles
Rua Ana de Campos Machado, 255, Terras de Santa Bárbara
Condomínio Residencial Ypê Florido
Rua Ferdinando Mollon, 1201, Mollon
Condomínio Liberty Garden
Rua José Prando, 135, Residencial Dona Margarida
Supermercados São Vicente
Rua Graça Martins, 650, Centro
Rua Limeira, 700, Jardim Adélia
Star Vest
Rua do Algodão, 1257, Cidade Nova
DNA Academia
Rua da Beleza, 597, Vista Alegre
Imobiliária Zanatta
Rua Santa Bárbara, 750, Centro
Academia BTM
Avenida Prefeito Isaías Hermínio Romano, 961, Jardim Souza Queiroz
Best Fabril
Rua Caiapós, 777, Jardim São Francisco
Clínica Amor e Saúde
Rua Duque de Caxias, 349, Centro
Cartão de Todos
Rua Joaquim de Oliveira, 601, Centro
Colégio Objetivo
Rua do Ósmio, 975, Mollon
Colégio Fundamental
Rua Portugal, 531, Jardim Europa
Rua Bélgica, 2576, Jardim Europa
Escola Técnica Estadual Professor Doutor José Dagnoni
Rua Antônio Pedroso, 1731, Cidade Nova
Gol Shopping
Rua Tabajara, 104, Jardim São Francisco
Faculdade FHO
Estrada Municipal Cândido Antônio Zanata, 520, Glebas Califórnia
SESI Santa Bárbara d’Oeste – Escola e Clube
Avenida Mario Dedini, Vila Diva
SIEMENS Energy Brasil
Avenida Lázaro Gonçalves de Oliveira, 2100, Parque Industrial
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