O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Americana disponibiliza 157 vagas de emprego. Os interessados podem comparecer pessoalmente à Rua Anhanguera, nº 40, Centro, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.
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Para cadastro de currículo e manifestação de interesse em vaga de emprego, o procedimento pode ser feito pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou pelo site servicos.mte.gov.br.
Já para os interessados nas vagas de Estágio e Jovem Aprendiz, o atendimento é feito exclusivamente de forma presencial no posto.
O Posto de Atendimento ao Trabalhador também oferece atendimento pelo telefone/WhatsApp (19) 3461-0289.
VAGAS DE EMPREGO no PAT
Açougueiro – Sem Experiência 4
Ajudante de Eletricista – Com Experiência 1
Ajudante de Obras – Com Experiência 1
Ajudante de Obras – Sem Experiência 1
Analista Administrativo – Com Experiência 1
Analista Financeiro – Com Experiência 2
Atendente de Lanchonete – Sem Experiência 2
Atendente de Peixaria – Sem Experiência 2
Auxiliar Administrativo – Com Experiência 1
Auxiliar de Cozinha – Com Experiência 1
Auxiliar de Cozinha – Sem Experiência 2
Auxiliar de Expedição – Com Experiência 2
Auxiliar de Limpeza – Sem Experiência 1
Auxiliar de Linha de Produção – Sem Experiência 2
Auxiliar no Serviços de Alimentação – Sem Experiência 2
Balconista – Sem Experiência 1
Chapeiro de Lanchonete – Sem Experiência 2
Comprador – Com Experiência 1
Consultor (de Consórcio) – Sem Experiência 6
Costureiro de Máquina Industrial – Com Experiência 15
Cozinheiro – Com Experiência 1
Cozinheiro – Sem Experiência 2
Cozinheiro de Lanchonete – Sem Experiência 2
Desenhista Projetista Mecânico – Com Experiência 1
Eletricista – Com Experiência 1
Encanador – Sem Experiência 3
Encarregado de Obras e Instalações – Com Experiência 1
Engenheiro Civil – Com Experiência 1
Motorista (Categoria D) – Sem Experiência 1
Oficial de Limpeza I – Sem Experiência 5
Oficial de Serviços Gerais na Manutenção de Edificações – Sem Experiência 4
Operador de Caixa – Sem Experiência 2
Operador de Conicaleira – Sem Experiência 2
Operador de Vendas (E-commerce) – Sem Experiência 6
Preparador de Ingredientes (Conserva de Alimentos) – Sem Experiência 4
Repositor de Supermercado – Sem Experiência 9
Supervisor Administrativo – Com Experiência 1
Tecelão (Tear Automático) – Com Experiência 1
VAGAS DE ESTÁGIO
Estágio em Administração 6
Estágio em Contabilidade 1
Estágio em Direito 2
Estágio em Educação Física 1
Estágio em Engenharias 5
Estágio em Farmácia/ Química 1
Estágio em Fisioterapia 1
Estágio em Pedagogia 2
Estágio para Ensino Médio 15
VAGAS DE JOVEM APRENDIZ
Arco Administrativo 18
Arco Comércio e Varejo 3
Arco Logística 3
Arco Produção
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