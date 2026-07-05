O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Americana disponibiliza 157 vagas de emprego. Os interessados podem comparecer pessoalmente à Rua Anhanguera, nº 40, Centro, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.

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Para cadastro de currículo e manifestação de interesse em vaga de emprego, o procedimento pode ser feito pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou pelo site servicos.mte.gov.br.

Já para os interessados nas vagas de Estágio e Jovem Aprendiz, o atendimento é feito exclusivamente de forma presencial no posto.

O Posto de Atendimento ao Trabalhador também oferece atendimento pelo telefone/WhatsApp (19) 3461-0289.

VAGAS DE EMPREGO no PAT

Açougueiro – Sem Experiência 4

Ajudante de Eletricista – Com Experiência 1

Ajudante de Obras – Com Experiência 1

Ajudante de Obras – Sem Experiência 1

Analista Administrativo – Com Experiência 1

Analista Financeiro – Com Experiência 2

Atendente de Lanchonete – Sem Experiência 2

Atendente de Peixaria – Sem Experiência 2

Auxiliar Administrativo – Com Experiência 1

Auxiliar de Cozinha – Com Experiência 1

Auxiliar de Cozinha – Sem Experiência 2

Auxiliar de Expedição – Com Experiência 2

Auxiliar de Limpeza – Sem Experiência 1

Auxiliar de Linha de Produção – Sem Experiência 2

Auxiliar no Serviços de Alimentação – Sem Experiência 2

Balconista – Sem Experiência 1

Chapeiro de Lanchonete – Sem Experiência 2

Comprador – Com Experiência 1

Consultor (de Consórcio) – Sem Experiência 6

Costureiro de Máquina Industrial – Com Experiência 15

Cozinheiro – Com Experiência 1

Cozinheiro – Sem Experiência 2

Cozinheiro de Lanchonete – Sem Experiência 2

Desenhista Projetista Mecânico – Com Experiência 1

Eletricista – Com Experiência 1

Encanador – Sem Experiência 3

Encarregado de Obras e Instalações – Com Experiência 1

Engenheiro Civil – Com Experiência 1

Motorista (Categoria D) – Sem Experiência 1

Oficial de Limpeza I – Sem Experiência 5

Oficial de Serviços Gerais na Manutenção de Edificações – Sem Experiência 4

Operador de Caixa – Sem Experiência 2

Operador de Conicaleira – Sem Experiência 2

Operador de Vendas (E-commerce) – Sem Experiência 6

Preparador de Ingredientes (Conserva de Alimentos) – Sem Experiência 4

Repositor de Supermercado – Sem Experiência 9

Supervisor Administrativo – Com Experiência 1

Tecelão (Tear Automático) – Com Experiência 1

VAGAS DE ESTÁGIO

Estágio em Administração 6

Estágio em Contabilidade 1

Estágio em Direito 2

Estágio em Educação Física 1

Estágio em Engenharias 5

Estágio em Farmácia/ Química 1

Estágio em Fisioterapia 1

Estágio em Pedagogia 2

Estágio para Ensino Médio 15

VAGAS DE JOVEM APRENDIZ

Arco Administrativo 18

Arco Comércio e Varejo 3

Arco Logística 3

Arco Produção

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