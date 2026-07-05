O Parque Ecológico Municipal “Engenheiro Cid Almeida Franco” – Zoo Americana realizou, nesta sexta-feira (3), uma avaliação clínica preventiva em Michele, fêmea de macaco-aranha-de-testa-branca (Ateles marginatus). A ação integra os protocolos permanentes de medicina preventiva e monitoramento da saúde dos animais mantidos pela instituição.

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Acompanhada pela equipe técnica do Parque Ecológico, Michele foi encaminhada ao Hospital Veterinário da Faculdade de Americana (FAM), parceira do Zoo, onde passou por uma bateria de exames para avaliação de seu estado geral de saúde.

Durante o procedimento, foram realizados exames laboratoriais por meio de coleta de sangue, além de radiografia torácica e ultrassonografia abdominal. Após a conclusão dos exames, a fêmea retornou ao Parque Ecológico e já está novamente em convívio com o macho da espécie.

A secretária de Meio Ambiente, Andréa Cristina Fernandes Gonçales, destacou a importância do acompanhamento preventivo realizado pela equipe técnica. “Os cuidados com a saúde e o bem-estar dos animais fazem parte da rotina do Parque Ecológico. O monitoramento constante e a realização de exames preventivos são fundamentais para garantir qualidade de vida aos animais e reforçam o compromisso do município com o manejo responsável e a conservação das espécies”, afirmou.

Diretora do Zoo Americana ressalta parcerias

A diretora da Unidade do Parque Ecológico, a bióloga Silvia Maria de Campos Machado Ortolano, ressaltou o trabalho integrado realizado entre o zoo e as instituições parceiras. “

Os exames preventivos permitem acompanhar de forma individualizada a saúde dos animais e identificar precocemente qualquer alteração. Esse trabalho é realizado de forma contínua pela equipe técnica e conta com importantes parcerias, como a do Hospital Veterinário da FAM, que contribui diretamente para a excelência dos cuidados prestados aos animais”, destacou Silvia.

Segundo o médico-veterinário Everton dos Santos Cirino, os resultados dos exames foram positivos. “Os exames realizados atestaram as boas condições de saúde da Michele. Enquanto isso, seu parceiro, Belo, continua em tratamento e vem apresentando melhora em seu estado clínico”, explicou Everton.

O Parque Ecológico de Americana mantém protocolos permanentes de medicina preventiva, monitoramento clínico e manejo especializado, garantindo assistência veterinária contínua aos animais que integram seu plantel.

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