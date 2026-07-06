SBO: obras no Parquinho do Panambi avançam com restauro do tradicional robô

As obras no Centro de Recreação Infantil “Dona Antonieta Mauro Biondi”, o Parquinho do Panambi, seguem em Santa Bárbara d’Oeste. Atualmente, os trabalhos estão concentrados no restauro do robô, um dos brinquedos símbolos do parque. Depois, o mesmo serviço será realizado no foguete, outro brinquedo tradicional do parque.

O Parquinho do Panambi passa por uma revitalização completa, com investimento de quase R$ 1 milhão. Neste momento, além das melhorias no robô, também está sendo preparado o terreno para construção dos novos sanitários.

Iniciadas em junho, as obras contemplam, ainda, a substituição dos demais brinquedos por equipamentos novos e a reforma da pista de caminhada.

O objetivo é oferecer melhores condições de uso, segurança e conforto à população. Essa intervenção se alinha às diretrizes municipais de promoção da saúde, bem-estar social e fortalecimento de políticas públicas voltadas à inclusão social por meio do esporte e lazer.

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Neste início das obras, foram interditados apenas pontos específicos na parte do fundo, onde estão sendo realizados os primeiros trabalhos. Posteriormente, quando começar a reforma da pista de caminhada, o parque será fechado completamente.

Inaugurado em 1979, o Parquinho do Panambi está localizado entre as ruas das Rosas, dos Girassóis, das Palmas e Manacás, no bairro Jardim Panambi, e é um dos espaços públicos mais tradicionais do Município.

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