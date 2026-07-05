A UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Dona Rosa, localizada na região do Parque Gramado, em Americana, completa dois anos de funcionamento nesta sexta-feira (3), consolidada como um dos principais serviços de urgência e emergência da rede municipal. Desde a inauguração, em 3 de julho de 2024, a unidade já realizou 165.194 atendimentos, ampliando o acesso da população aos serviços de saúde e fortalecendo a descentralização da assistência no município. Somente entre janeiro e junho deste ano, foram registrados 44.939 atendimentos, demonstrando a relevância da unidade para a região e a crescente demanda pelos serviços oferecidos.

Com atendimento ininterrupto, 24 horas por dia, sete dias por semana, a UPA Dona Rosa desempenha papel estratégico na rede pública de saúde, oferecendo atendimento de urgência e emergência com estrutura adequada, equipe qualificada e foco na segurança e no cuidado aos pacientes. A unidade também contribui para garantir acolhimento mais ágil e maior eficiência no fluxo da urgência e emergência.

A UPA destaca-se ainda pelo foco na humanização. Com uma equipe capacitada, a unidade busca proporcionar um ambiente acolhedor e seguro para todos os pacientes. A qualidade do atendimento prestado é reconhecida pelos usuários, conforme pesquisa de satisfação que aponta índice superior a 97% de aprovação.

Para o gerente administrativo, Leonardo Paiva, os resultados expressivos demonstram a confiança da população e o comprometimento das equipes com a excelência do serviço. “Completar dois anos com mais de 165 mil atendimentos realizados demonstra a confiança que a população deposita na UPA Dona Rosa e o comprometimento de toda a equipe. Trabalhamos diariamente para oferecer um atendimento seguro, ágil e humanizado, sempre com foco no acolhimento e na qualidade da assistência. Esse resultado é fruto da dedicação de cada profissional que faz parte da nossa unidade”, afirmou.

Além das consultas médicas, a UPA conta com estrutura para a realização de exames que contribuem para maior rapidez na definição do diagnóstico e da conduta clínica. Entre julho de 2024 e junho de 2026, foram realizados 115.766 exames, sendo 31.879 de raio-X e 83.887 exames laboratoriais, como análises de sangue, urina e outros testes essenciais para otimizar o processo de diagnóstico e tratamento dos pacientes, permitindo uma resposta mais rápida a situações críticas.

Com estrutura voltada para atendimentos de média complexidade, o serviço conta com equipe multiprofissional formada por médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, farmacêuticos, técnicos de radiologia e colaboradores administrativos, atuando de forma integrada.

A diretora médica da UPA, Dra. Sinaila Devecchi, destaca que a evolução da unidade está diretamente relacionada ao trabalho integrado entre as equipes. “A assistência em urgência e emergência exige preparo técnico, organização e atuação conjunta. Ao longo desses dois anos, fortalecemos nossos processos e consolidamos um atendimento cada vez mais qualificado, sempre respeitando a classificação de risco e priorizando a segurança dos pacientes. Os resultados refletem o trabalho desenvolvido por toda a equipe e reforçam a importância de uma unidade estruturada, próxima da população e comprometida com a excelência. Nosso compromisso é dar continuidade a esse processo de evolução”, ressaltou.

Comemora

Para marcar o aniversário, a UPA promoveu um café da manhã especial com colaboradores e autoridades, em um momento de integração e reconhecimento pelo trabalho desenvolvido ao longo desses dois anos. Marcaram presença na atividade o vice-prefeito de Americana, Odir Demarchi, o secretário adjunto de Saúde, Fábio Joner, e os vereadores Gutão do Lanche e Leonora Périco.

“A UPA Dona Rosa se consolidou como um importante ponto de atendimento para a população dessa região e representa o nosso compromisso em ampliar o acesso aos serviços de urgência e emergência com qualidade. Esses dois anos demonstram o resultado do trabalho conjunto entre as equipes da Secretaria de Saúde e do Grupo Chavantes, sempre com o objetivo de oferecer um atendimento cada vez mais eficiente, humanizado e resolutivo para os moradores”, pontuou Fábio Joner.

Na avaliação da coordenadora de Enfermagem e Qualidade, Hortência Gomes, a trajetória da unidade também reflete o empenho diário dos profissionais. “Mais do que celebrar os números alcançados, celebramos as pessoas que tornam esse atendimento possível todos os dias. Nossa equipe atua com responsabilidade, acolhimento e dedicação para oferecer uma assistência segura e de qualidade. Essa trajetória representa crescimento, aprendizado e compromisso permanente com o cuidado à população”, destacou.

A presidente do Grupo Chavantes, Dra. Letícia Bellotto Turim, ressalta a importância da gestão compartilhada para o fortalecimento da saúde pública no município. “Celebrar os dois anos da UPA Dona Rosa é motivo de orgulho para o Grupo Chavantes. Esses resultados representam muito mais do que números: traduzem milhares de histórias de cuidado, acolhimento e dedicação. Essa trajetória só foi possível graças ao empenho de todos os colaboradores e à parceria com o município. Seguiremos investindo na qualificação das equipes e na melhoria contínua dos processos para oferecer uma assistência cada vez mais segura, humanizada e resolutiva à população de Americana”, disse.

A UPA Dona Rosa é administrada pelo Grupo Chavantes, por meio de gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana. A unidade está localizada na Rua da Solidariedade, 1.080, no Jardim da Paz.