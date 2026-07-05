Avançam as obras em área que antes era marcada pela ocupação irregular em Hortolândia e se transforma em espaço de lazer, preservação ambiental e qualidade de vida para milhares de famílias

Há lugares que carregam as marcas do passado. E há momentos em que essas marcas dão lugar à esperança. Foi com esse olhar que o prefeito Zezé Gomes vistoriou, na manhã de quarta-feira (1º), as obras de implantação do Parque Socioambiental do Jardim Santa Emília, um empreendimento que simboliza uma das maiores transformações urbanísticas já realizadas na região que compreende o Jardim Santa Emília e a Vila Inema.

Durante a visita, o prefeito acompanhou a concretagem da área onde será instalado o parque infantil e verificou os preparativos para a implantação da calçada de pedestres, mais uma etapa da construção de um espaço pensado para promover convivência, lazer, mobilidade e contato com a natureza.

Enquanto observava o ritmo das máquinas e dos trabalhadores, Zezé fez questão de recordar a história daquele lugar. Onde hoje nasce um parque, por muitos anos existiu uma extensa ocupação irregular às margens do Córrego Jacuba. As famílias conviviam diariamente com a insegurança, as enchentes e a falta de infraestrutura. Um cenário que começou a mudar durante a gestão do saudoso prefeito Angelo Perugini, quando centenas de moradores conquistaram moradia digna por meio do programa Minha Casa Minha Vida.

“É importante sempre lembrar o histórico, de como era esse lugar. Aqui existia uma grande favela, e todos os moradores foram retirados e encaminhados para uma habitação digna por meio do Minha Casa Minha Vida. Agora, durante o nosso governo, planejamos e estamos executando mais uma etapa dessa transformação. Primeiro fizemos a canalização do córrego e, agora, estamos construindo mais um belo parque”, destacou o prefeito.

A transformação, porém, vai muito além da paisagem. Ela representa um novo capítulo para uma região que, ao longo dos anos, passou a receber investimentos estruturantes da Prefeitura capazes de devolver dignidade, segurança e qualidade de vida para a população.

Nesta semana, as equipes da Prefeitura trabalham na preparação da base para a implantação do piso intertravado em diversos trechos do parque, um tipo de pavimento que favorece o escoamento das águas da chuva e contribui para a preservação ambiental. Paralelamente, também seguem os serviços de limpeza das margens do Córrego Jacuba, recentemente canalizado por meio da implantação de forma geotêxtil em um trecho de 232 metros de extensão, tecnologia que reduz o assoreamento e amplia a proteção do curso d’água.

Quando estiver concluído, o novo parque terá aproximadamente 1,2 quilômetro de extensão, beneficiando diretamente moradores do Jardim Santa Emília, Vila Inema, Chácaras Reymar, Jardim do Lago e bairros vizinhos. O espaço contará com academia ao ar livre, parque infantil, ciclovia, pista de caminhada e amplas áreas arborizadas, oferecendo à comunidade um ambiente destinado ao esporte, ao lazer, ao descanso e ao convívio entre as famílias.

Para Zezé Gomes, cada etapa concluída representa a concretização de um compromisso assumido com a população: transformar antigos problemas urbanos em oportunidades para construir uma cidade mais humana.

“As obras do novo Parque Socioambiental do Jardim Santa Emília e Inema representam mais um passo importante para melhorar a qualidade de vida da nossa população. Aqui, já realizamos a canalização do Córrego Jacuba, uma obra essencial que trouxe mais segurança, saneamento e dignidade para a região. Agora, avançamos com um espaço que vai unir lazer, esporte, convivência e cuidado com o meio ambiente. É assim que acreditamos na cidade: resolvendo problemas históricos e devolvendo áreas qualificadas para as pessoas”, afirmou o prefeito.

Mais do que concreto, calçadas e equipamentos públicos, o que se constrói às margens do Jacuba é uma nova relação entre a cidade e seus moradores. Onde antes havia vulnerabilidade, surgem caminhos para caminhar. Onde existia insegurança, florescem espaços de encontro. E onde a paisagem era marcada pela exclusão, Hortolândia escreve, passo a passo, uma nova história de desenvolvimento, respeito às pessoas e cuidado com o futuro.