Prefeitura investe em equipamento públicos de lazer na ampliação das instalações do Parque Socioambiental do Jd. Amanda

Continuam em ritmo acelerado as obras da nova fase do Parque Socioambiental do Jd. Amanda. Além da finalização das obras no Campo da Mina e no campo society, previstos para serem inaugurados neste mês, a Prefeitura de Hortolândia trabalha nas áreas de descanso e lazer.

Na quarta-feira (1º), foi implantado um bicicletário no local, incentivando o uso da bicicleta como meio de transporte sustentável. De acordo com a Secretaria de Obras, o novo trecho do parque terá 225 metros de pista de caminhada e 494 metros de ciclovia. O espaço já conta com 2,8 km de pista de caminhada prontas, entregue na primeira fase, em dezembro de 2025. Além disso, há 3,2 km de ciclovias no entorno do parque.

A implantação do Parque Socioambiental do Jd. Amanda é feita com recursos oriundos do Fonplata (Fundo Financeiro para Desenvolvimento da Bacia do Prata). Com o avanço de mais intervenções, que incluem também obras de um vertedouro d’água na segunda lagoa, espaços de convívio e bicicletários, o parque terá área de 385.000 metros quadrados e será a maior área de lazer da cidade.