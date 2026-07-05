As atividades são gratuitas e acontecem de 6 a 16, com oficinas que vão desde técnicas de Grafite e Desenho, Confeitaria, até Masterclass de Regência

Durante o recesso escolar de julho, a Biblioteca Municipal de Nova Odessa “Professor Antonio Fernandes Gonçalves”, promove as Férias Criativas – uma série de atividades gratuitas voltadas para as crianças. A programação, organizada pelo Departamento Municipal de Cultura e Turismo, tem início no dia 06 de julho e oferece oficinas para todos os gostos, desde técnicas de Grafite e Desenho, até Confeitaria e Masterclass de Regência. As inscrições já estão abertas e as vagas são limitadas.

Para tornar o roteiro mais acessível e flexível, serão oferecidas turmas de manhã e à tarde. “É mais uma opção para este período de férias escolares, quando, muitas vezes, a criançada fica em casa sem ter nada para fazer. E as atividades são uma excelente oportunidade para quem deseja aprender, criar e se divertir”, explicou Fernanda Martinhão, responsável pelo Departamento de Cultura e Turismo de Nova Odessa.

A Biblioteca Municipal está localizada na Avenida João Pessoa, nº 253, no Centro.

Confira a programação

Oficina de Grafiti

Segundas e quartas: dias 6, 8, 13 e 15

Manhã, das 9h às 11h; à tarde, das 13h30 às 15h30

Oficina de Desenho

Terça e quinta: 7, 14 e 16

Manhã, das 9h às 11h; à tarde, das 13h30 às 15h30

Oficina de Confeitaria

Terça e quinta: 7 e 14

Manhã, das 9h às 11h; à tarde, das 13h30 às 15h30

Masterclass de Regência

Terça e quinta: 7 e 14

Manhã, das 9h às 11h; à tarde, das 13h30 às 15h30

Oficina de Artesanato

Segunda a quinta: 6, 7, 8, 14, 15 e 16

Manhã, das 9h às 11h; à tarde, das 13h30 às 15h30

Oficina de Musicalização

Segunda a quinta: 6, 7, 8, 13, 14, 15 e 16

Manhã, das 9h às 11h; à tarde, das 13h30 às 15h30