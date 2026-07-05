O Cidade Saúde “Lucimeire Cristina Coelho Rocha” iniciou nesta quarta-feira (1º) os atendimentos à população de Santa Bárbara d’Oeste, marcando o começo das atividades da maior e mais moderna estrutura de Saúde Pública do Município.

Ao longo do dia, foram realizados 326 atendimentos. Deste total, 200 correspondem a consultas médicas especializadas, acolhimento de enfermagem e atendimentos do Ambulatório de Ostomia. Outros 126 atendimentos envolveram serviços gerais ao público, como retornos, emissão de receitas e orientações aos pacientes.

Neste início de operação, o Cidade Saúde oferece atendimentos nas especialidades de dermatologia, nefrologia, ortopedia, neurologia, cirurgia geral, reumatologia, pneumologia, cardiologia, otorrinolaringologia, neuropediatria e nutrição, além do acolhimento de enfermagem, triagem e do Ambulatório de Ostomia.

“O primeiro dia de funcionamento do Cidade Saúde confirma que todo o planejamento realizado pela equipe da Secretaria de Saúde foi fundamental para garantir uma transição organizada e acolhedora para os usuários. Esta estrutura amplia nossa capacidade de atendimento, integra serviços e oferece mais qualidade, eficiência e resolutividade à assistência prestada à população. É um avanço histórico para a Saúde de Santa Bárbara d’Oeste”, afirmou o secretário de Saúde, Marcus Pensuti.

Unidade

Localizada no Jardim Alphacenter, a nova unidade reúne, em um único espaço, serviços que antes funcionavam em diferentes locais da cidade, proporcionando mais comodidade aos usuários e melhores condições de trabalho às equipes de saúde. A estrutura também permitirá ampliar a oferta de consultas, exames, procedimentos e ações integradas de cuidado, fortalecendo a rede municipal de saúde.

O início das atividades também coincidiu com a operação assistida de três linhas do transporte coletivo municipal no Terminal Leste, localizado ao lado do complexo, facilitando o deslocamento da população até o novo equipamento.

“Hoje iniciamos os atendimentos no Cidade Saúde e também os primeiros testes com três importantes linhas do Transporte Coletivo Municipal no Terminal Leste, e já foi possível ver muitas pessoas utilizando esses dois equipamentos. Esse sempre foi um dos principais objetivos desse projeto: construir o Cidade Saúde no centro geográfico de Santa Bárbara d’Oeste, integrado ao Terminal Leste, para facilitar o acesso da população. Reunimos em um único espaço diversos serviços de saúde, garantindo mais praticidade, mobilidade e um atendimento cada vez mais eficiente e humanizado para os barbarenses. É um marco na história da Saúde Pública da nossa cidade”, destacou o prefeito Rafael Piovezan.

Localizado ao lado do Cidade Saúde, o Terminal Leste começou a operar nesta quarta-feira (1º) em fase de testes atendendo as linhas Santa Rita, Vista Alegre, Romano, Europa/Amizade (114/441), Europa e Cidade Nova (115) e Orquídeas/São Joaquim (106).

Sobre o Cidade Saúde

Entregue na última semana pelo prefeito Rafael Piovezan e pelo governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, o Cidade Saúde representa o maior investimento já realizado na Saúde barbarense, de R$ 25 milhões.

Construído com recursos próprios do Município, o complexo conta com quatro andares, 3,6 mil metros quadrados de área construída e consultórios amplos e modernos, além de recepção, salas de enfermagem, farmácia, espaços para procedimentos e setores administrativos.

Além do investimento de R$ 25 milhões realizado pelo Município na construção do complexo, o Cidade Saúde também recebeu o apoio do Governo do Estado de São Paulo. Durante a inauguração, o governador Tarcísio de Freitas anunciou um repasse de R$ 2 milhões para a aquisição de novos equipamentos destinados à realização de exames e procedimentos especializados, como densitometria óssea, tomografia de coerência óptica e cirurgias oftalmológicas, incluindo catarata. O investimento reforça a capacidade da unidade, amplia a oferta de serviços e consolida o Cidade Saúde como uma referência regional em atendimento especializado.

O prédio também concentra serviços estratégicos como a Central de Regulação, a Vigilância em Saúde e a Farmácia Municipal, além do Centro de Especialidades, promovendo maior integração entre os setores e mais eficiência no atendimento à população.

A expectativa é que, de maneira gradual, o Cidade Saúde realize entre 12 mil e 13 mil procedimentos mensais, consolidando um novo modelo de assistência, mais resolutivo, humanizado e alinhado às diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS).