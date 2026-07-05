Solas- Em 1916 o teólogo luterano Theodore Engelder publicou um artigo tentando resumir o pensamento luterano com o título: “Os três princípios da Reforma: Sola Scriptura, Sola Gratia, Sola Fides”.

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Mais tarde, outro teólogo, Emil Brunner, comentando os ideais de Karl Barth, ampliou a lista de “Solas”, sintetizando como temas da teologia protestante no geral.

Mas, ironicamente, foi o teólogo católico Johann Baptist Metz que, em 1965, pela primeira vez atribuiu os cinco “Solas” como resumo da teologia protestante. Não há como negar que estes “Solas” são legados da Reforma Protestante e deles não abrimos mão.

​Entretanto, aproveitando uma ideia do amigo José Geraldo de Souza. quero refletir aqui sobre a ampliação de

novos “Solas” para a vida da Igreja, sem esquecer os antigos.

Vamos a eles:

​Sola Scientia – Somente a ciência. A fé cristã não é inimiga da ciência. Os reformadores não tinham problemas com a ciência. A prática séria da ciência, com reverência e humildade, revela a beleza da criação e da ordem natural encontrada nela. A ciência sempre será bem-vinda.



​Sola Ars – Somente a arte. A arte é fonte reveladora da criatividade do Deus que cria, comunicando verdade, beleza e esperança para um mundo em colapso.

​Sola Politica – Somente a política. O campo político é local legítimo da atuação cristã séria. Esta atração permitirá promover a justiça e a verdade, debaixo do senhorio absoluto de Jesus Cristo. Como nossa política carece da atuação séria de cristãos comprometidos com os valores do reino de Deus.

​Sola Oeconomia – Somente a economia. Somos mordomos de Deus. Por meio da mordomia cristã podemos promover justiça e desenvolvimento com sustentabilidade. Uma economia regente de nossa solidariedade mútua.

​Sola Educatio – Somente a educação. A educação liberta. Ela permite formar cidadãos comprometidos com a verdade, com sabedoria e serviço. A educação é capaz de exorcizar todo tipo de opressão. Lembremos que Jesus é o Mestre por excelência.

​Sola Familia – Somente a família. Ela é espaço de fraternidade e discipulado. Local de afeto e crescimento moral, social e espiritual. Famílias fortes proporcionam uma sociedade forte, fraterna e amiga.

​Sola Ecologia – Somente a ecologia. Deus é criador. Cuidar da criação é um ato de fidelidade à nossa função de mordomos. O planeta é a nossa casa comum! Cuidemos de nossas florestas, rios, lagos e jardins.

​Sola Iustitia Socialis – Somente a justiça social. A fé cristã clama por justiça e dignidade humana. Somos chamados a concretizar nossa fé no dia a dia das pessoas, principalmente dos mais vulneráveis.

​Creio que estes “Solas” poderiam perfeitamente se juntar aos demais, sem prejuízos dos marcos e princípios oriundos da Reforma. Afinal, cremos que cada espaço, cada vocação, cada ciência, cada arte, cada política, cada ato de justiça, tudo deve redundar em Soli Deo Gloria!

É isso!

Ailton Gonçalves Dias Filho

Pastor Presbiteriano

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