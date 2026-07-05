Com Martinelli de novidade, o Brasil faz hoje o confronto com a Noruega, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. O técnico Carlo Ancelotti vê a Seleção Brasileira vivendo seu melhor momento.

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Para o treinador, que concedeu entrevista coletiva neste sábado (4), esta boa fase vem da confiança diante da vitória sobre o Japão, pelos 16 avos, e pelo desejo de sua equipe de melhorar.

“Estou de acordo que Noruega é difícil, porque é uma equipe que tem estrutura, qualidade e boa organização. Temos que jogar o nosso melhor e acredito que estamos no momento para jogar o nosso melhor porque estamos confiantes, porque saímos de um jogo difícil contra o Japão, porque queremos melhorar e porque estamos preparados para tudo o que pode acontecer”, frisou.

Martinelli deve ser a novidade

Embora tenha evitado confirmar a escalação, o técnico Carlo Ancelotti deu indícios, em entrevista coletiva, de que Gabriel Martinelli é o favorito para assumir a vaga do camisa 8, que está fora do restante do torneio após sofrer uma lesão na coxa esquerda.

O meia entrou na partida da segunda-feira contra o Japão e marcou o gol que deu a classificação para o Brasil.

O treinador explicou que ainda avalia as características do adversário antes de definir a equipe, mas destacou que possui diferentes alternativas para o setor.

A Noruega se classificou para o mata-mata como a segunda colocada do grupo I, no qual também estavam França, Senegal e Iraque. No último jogo, eliminou a Costa do Marfim com um triunfo por 2 a 1. Conta com uma das melhores gerações de sua história, liderada pelo atacante Erling Haaland e pelo meio-campista Martin Odegaard.

“É uma equipe que tem, sim, muita qualidade ofensiva, muito bem equilibrada, também é ofensiva. É difícil buscar transição rápida contra eles porque têm bom equilíbrio no meio-campo”, projetou o italiano.

Na expectativa de um jogo equilibrado com os noruegueses, Ancelotti explicou a importância de ter atletas experientes no elenco para lidar com a pressão dos momentos finais de um jogo eliminatório. Citou como exemplo a classificação garantida nos acréscimos sobre o Japão.

“Experiência é um aspecto muito importante. Na Copa do Mundo, o nosso último jogo mostrou isso. Às vezes, a equipe de bom nível não está acostumada a gerir os últimos minutos, a pressão dos últimos minutos e o resultado. Ter uma equipe experiente com jogadores acostumados a esse tipo de nível é importante”, disse.

A Amarelinha enfrentará a Noruega às 17h (de Brasília) deste domingo (5), no Estádio de Nova York/Nova Jersey.

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