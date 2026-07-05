A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Saúde, informa que a vacina Pneumo 20 já está disponível para as crianças do Município. As doses estão disponíveis nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) listadas abaixo, de segunda a sexta-feira (exceto feriados e pontos facultativos), sem necessidade de agendamento.

A nova vacina, antes ofertada apenas na rede particular, passa a ser disponibilizada pelo o SUS (Sistema Único de Saúde), dando início à substituição gradual da vacina pneumocócica 10-valente (VPC10) no calendário infantil, para crianças com até 5 anos.

A Pneumo 20 protege contra 20 sorotipos da bactéria Streptococcus pneumoniae, causadora de doenças graves como pneumonia, meningite e otite média aguda. Ela amplia a proteção em relação às versões atualmente fornecidas e inclui sorotipos que estão entre os mais associados à doença pneumocócica invasiva no Brasil: 3, 6A e 19A. A vacinação é a forma mais eficaz de prevenir casos graves dessas doenças, protegendo as crianças e contribuindo para reduzir internações e complicações.

Quem pode receber a vacina?

Conforme definido pelo PNI (Programa Nacional de Imunizações), do Ministério da Saúde, a vacina é indicada na rotina para bebês aos 2, 4 e 12 meses de vida e para crianças menores de 5 anos que ainda não completaram o esquema vacinal preconizado.

Com a incorporação da Pneumo 20, o Ministério da Saúde iniciou uma transição gradual para substituir as vacinas ofertadas atualmente. Dessa forma, a Pneumo 10 continuará sendo aplicada em esquema de intercambialidade, em conjunto com a Pneumo 20, enquanto houver estoque do imunizante.

Durante esse período, o esquema básico vai funcionar da seguinte forma:

Dois meses: uma dose da Pneumo 20;

Quatro meses: uma dose da Pneumo 10;

12 meses: reforço com Pneumo 20 (intervalo mínimo de 60 dias após a segunda dose).



Crianças que já receberam as duas doses e o reforço com a Pneumo 10 têm o esquema considerado completo, e não há indicação de dose adicional com a Pneumo 20.

A vacina pode ser administrada na mesma ocasião de outras vacinas do Calendário Nacional de Vacinação e com outros medicamentos, procedendo-se às administrações com seringas e agulhas diferentes em locais anatômicos distintos.

Públicos específicos

Além dos grupos de rotina, a Pneumo 20 também está disponível para alguns grupos especiais, como pessoas vivendo com HIV/Aids, pacientes oncológicos, transplantados, pessoas com diabetes e cardiopatias, nefropatias, pneumopatias e hepatopatias crônicas, entre outros públicos, substituindo a Pneumo 13 e a Pneumo 23.

Nestes casos, a orientação é procurar a unidade de saúde mais próxima com documento que comprove a condição, solicitação médica e carteirinha de vacinação. Caso seja elegível, a vacina será disponibilizada nominalmente, mediante solicitação do Município à Unicamp, por meio do CRIE (Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais).

Para garantir a imunização, os pais ou responsáveis legais das crianças devem, obrigatoriamente, apresentar documento pessoal com foto, caderneta de vacinação e CPF ou Cartão SUS. Os horários de funcionamento das salas de vacina devem ser consultados em cada unidade, por telefone ou pessoalmente.

Confira os locais da vacinação em Santa Bárbara d’Oeste:

• UBS da Linópolis (Centro de Saúde II)

Avenida Sabato Ronsini, 203, Vila Linópolis – Telefone: 3454-1107

• UBS do Grego/Furlan

Rua Arthur Amaral, 30, Vila Grego/Residencial Furlan – Telefones: 3454-8402/ 3463-1108

• UBS do Esmeralda

Rua Ribeirão Preto, 110, Jardim Esmeralda – Telefone: 3457-5072 / 3454-4140

• UBS do 31 de Março

Rua 23 de Maio, 196, 31 de Março – Telefone: 3454-6515 / 3454-1279

• UBS do Planalto do Sol 2

Rua Mombuca, 385, Planalto do Sol 2 – Telefone: 3457-3675 / 3454-5798

• UBS Regional Zona Sul

Rua José Calixto, 100, Santa Rita – Telefone: 3454-5178 / 3463-5468

• UBS do São Francisco

Rua Cariris, 400, Jardim São Francisco 2/Santa Rita – Telefone: 3454-0910 / 3463-9193

• UBS do Mollon

Rua do Cobre, 850, Mollon – Telefone: 3457-5021 / 3458-6861

• UBS do Laudissi/Romano

Rua Profeta Jeremias, 140, Jardim Laudissi/Romano – Telefone: 3454-4885 / 3454-3803

• UBS da Cidade Nova

Rua do Algodão, 1.441, Cidade Nova – Telefone: 3457-4856 / 3457-8054

• UBS do Cruzeiro do Sul

Rua Coronel Hélio Caldas, 57, Cruzeiro do Sul | Telefone: 3454-5669 / 3454-5224

• Complexo Regional de Saúde do Europa

Rua Portugal, 710, Jardim Europa – Telefone: 3463-1059 / 3463-1431

• Complexo Regional de Saúde do Jardim Pérola

Rua do Couro, 725, Jardim Pérola – Telefone: 3455-0394 / 3463-1163

Vacinação contra a gripe

A Prefeitura de Santa Bárbara segue com a vacinação contra a gripe no Município. De acordo com dados da Secretaria de Saúde, a iniciativa teve 27,8 mil doses aplicadas até o momento. A imunização está disponível para a população acima de 6 meses de idade nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) da lista abaixo, de segunda a sexta-feira, sem necessidade de agendamento.

A Secretaria de Saúde orienta quem ainda não se vacinou a procurar a sala de vacinas da sua unidade, para receber a dose contra a Influenza, que estimula o organismo a produzir anticorpos contra os vírus A e B, protegendo contra formas graves da doença.

A vacinação segue as recomendações do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado da Saúde, que definem os públicos-alvo a serem imunizados. Desde o último ano, o Ministério da Saúde deixou de nomear a vacinação contra a Influenza como uma campanha, passando a tratá-la como uma estratégia incorporada ao calendário vacinal.

Para receber a dose, é necessária a apresentação de documento pessoal com foto, CPF ou Cartão SUS. Os horários de funcionamento das salas de vacina devem ser consultados em cada unidade, por telefone ou pessoalmente.

No caso das crianças, os pais ou responsáveis devem apresentar a caderneta de vacinação de rotina dos menores.