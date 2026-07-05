O Recinto do Clube dos Cavaleiros de Americana se tornou palco de shows inesquecíveis na 4ª edição do Rock Day Americana, realizado nesta sexta-feira (3) e sábado (4). O evento é promovido pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo e foi realizado pela primeira vez neste novo espaço.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Neste sábado, subiram ao palco o DJ Pirulito, Frann Azalim Rock Club, que lançou o EP Cataclismo durante sua terceira apresentação no evento; CPM 22, com sua turnê comemorativa de 30 anos de carreira; Raimundos, que também celebram mais de três décadas de estrada e System Of a Down Cover – Banda Shop Suey, encerrando o Rock Day com toda a energia do new metal.

Raimundos agitou o CCA com a turnê do álbum XXX, que reúne composições do disco de 2025 e canções eternizadas pela banda, como “Mulher de Fases”, “A Mais Pedida”, “Me Lambe”, “I Saw You Saying”, “20 e Poucos Anos” e “Eu Quero Ver o Oco”, com direito a participação especial de dois irmãos do público, Rafael e Matheus, que subiram ao palco para tocar a música final do show.

CPM 22 manteve a energia lá em cima com um show explosivo demonstrando a sólida trajetória do grupo. Sucessos como “Dias Atrás”, “Um Minuto para o Fim do Mundo”, “Tarde de Outubro”, “Pra Sempre”, “30 Anos Depois”, “Crise de Existência”, “Irreversível” e “Regina Let’s Go!” fizeram o chão tremer e o público pular e cantar, reafirmando a vida longa do rock’n’roll nacional.

Foram ao todo 16 horas de apresentações dos mais diversos estilos do rock durante os dois dias de evento.

O prefeito de Americana, Chico Sardelli, cumprimentou o público ao lado do vice-prefeito Odir Demarchi, e do secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini. “Muito obrigado a cada um presente nesta festa preparada com muito carinho por nossa equipe. Vocês deixam o evento ainda mais especial”, disse.

Ghizini feliz com o Rock Day

“O Rock Day de novo confirma que o rock está vivo, pulsante e forte em Americana. Foi um enorme sucesso e estamos muito felizes por mais essa edição”, declarou Ghizini.

As autoridades subiram ao palco para uma saudação e o diretor geral da FAM (Faculdade de Americana), Gustavo Azzolini, junto de Sardelli, realizou o sorteio de uma bolsa de estudos 100% gratuita na instituição, por meio do programa Cultura e Saber, realizado em parceria com a Prefeitura durante eventos do calendário cultural do município.

Também participaram deste momento os secretários Leon Botão (Comunicação e Tecnologia da Informação) e Rafael de Barros (Desenvolvimento Econômico), o superintendente do DAE, Fabio Renato de Oliveira e o vereador Lucas Leoncine, além de representantes do grupo VIC Engenharia.

A edição de 2026 do Rock Day Americana teve entrada solidária, com a doação de uma pomada para assaduras ou de um sabonete líquido infantil para famílias atendidas pelo Fundo Social de Solidariedade.

A estrutura de lazer do evento foi ampliada e contou com cosplayers circulando entre o público, ativações dos patrocinadores, praça de alimentação com diversas opções gastronômicas e a presença de cervejarias artesanais, além de exposição e venda de produtos criados por artesãos durante a Feira Ameriart. O evento contou com área para Pessoas com Deficiência (PCDs) e transmissão em Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS).

A Prefeitura, por meio da Unidade de Transportes e Sistema Viário (Utransv) da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), disponibilizou uma linha de ônibus gratuita nos dois dias de evento, facilitando o acesso do público ao local.

O Rock Day teve a segurança reforçada com o uso de catracas, revista pessoal, presença da Guarda Municipal de Americana (Gama) e da Polícia Militar e espaço de acolhimento para pessoas vítimas de violência, com servidores municipais qualificados sobre os protocolos Municipal de Atendimento a Mulheres em Situação de Violência e Não se Cale.

O Rock Day Americana é realizado pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, com produção da Bokme!. A quarta edição do evento contou com o apoio da FAM (Faculdade de Americana), da Gran VIC, do grupo VIC Engenharia, por meio do Programa Conexão Cultura, e do Clube dos Cavaleiros de Americana, que cedeu o espaço para sua realização.

Leia + sobre diversão e arte