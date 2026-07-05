Como os principais forasteiros das eleições passadas não mais candidatos a deputados este ano, novos nomes da extrema direita tentarão encantar o eleitor este ano.

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Dois deles já visitaram Americana e Santa Bárbara d’Oeste para tentar fincar base em toda região. Nomes bem menos conhecidos, mas que tentam criar embates e provocar nomes de esquerda ou seduzir os raivoso da região.

Forasteiro enrolado com verba

O deputado federal Paulo Bilynski, que teve o avô lutando ao lado dos nazistas na 2a Guerra Mundial veio a Santa Bárbara defender a Festa Confederada, que foi ‘amenizada’ nos últimos anos para evitar bandeira e símbolos racistas dos Estados Unidos.

O outro ‘de fora’ que veio gravar em Americana é o nome do MBL/Missão Engenheiro Léo. Ele comentou o que seria a crise da água com informações confusas. Ele é concorrente do ‘local’ Rafael Macris no mesmo partido.

FORASTEIROS E VOTOS- O ‘estrago’ dos candidatos de fora da região foram muito grandes em 2018 e 2022. A eleição de 2018 teve como fenômeno a deputada estadual Janaína Paschoal, que atrapalhou bastante os nomes locais- em especial os então deputados Cauê Macris (PSDB) e Chico Sardelli (então PV).

Já em 2022, os forasteiros mais fortes foram os deputados federais Carla Zambelli, Eduardo Bolsonaro e Ricardo Salles. Nenhum deles será candidato nesta eleição- dois condenados e fora do Brasil e Salles candidato ao senado.

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