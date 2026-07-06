Ocorrências em Hortolândia e Sumaré resultaram em várias prisões entre sexta-feira (3) e sábado (4)

O 48º BPM/I (Batalhão de Policiamento Militar do Interior) realizou uma série de operações entre sexta-feira (3) e sábado (4) que resultaram na prisão de sete pessoas por crimes como violência doméstica, tráfico de drogas, furto de fios e cumprimento de mandados judiciais nas cidades de Hortolândia e Sumaré.

Entre as ocorrências de maior destaque estão três casos de violência doméstica, que terminaram com os agressores presos em flagrante.

Na tarde de sábado (4), policiais militares foram acionados para atender uma ocorrência no Jardim Amanda, em Hortolândia. No local, familiares informaram que um homem de 28 anos havia agredido a companheira, de 39 anos. Com autorização da moradora, os policiais entraram na residência e localizaram o suspeito, que confessou as agressões. A vítima foi encaminhada ao Hospital e Maternidade Municipal Governador Mário Covas para atendimento médico. Em seguida, ambos foram levados ao Plantão Policial, onde a prisão em flagrante por lesão corporal no contexto de violência doméstica foi ratificada.

Ainda na madrugada de sábado, outra equipe atendeu uma ocorrência no Jardim Nova América, também em Hortolândia. A vítima, de 49 anos, apresentava lesões no pescoço e no braço direito e relatou ter sido enforcada, puxada pelo braço e ameaçada com uma faca de cozinha pelo companheiro, de 40 anos. O agressor, que apresentava comportamento alterado, foi preso e permaneceu à disposição da Justiça.

Já na noite de sexta-feira (3), no Jardim Denadai, em Sumaré, uma mulher de 45 anos apresentou aos policiais imagens do sistema de monitoramento da residência que mostravam o ex-companheiro, de 39 anos, segurando-a pelo pescoço e aplicando um golpe de estrangulamento. Diante das evidências, o homem foi preso em flagrante.

Suspeito é preso com drogas no Jardim Amanda

Também na manhã de sábado (4), durante patrulhamento pelo Jardim Amanda, em Hortolândia, policiais tentaram abordar um homem de 32 anos que transitava de bicicleta com um volume na cintura.

Ao perceber a aproximação da viatura, ele fugiu e entrou em uma residência. Com autorização da moradora, os policiais realizaram a abordagem e localizaram 35 microtubos de cocaína e 56 microtubos de crack.

Questionado, o suspeito confessou que faria o abastecimento de um ponto de venda de drogas nas proximidades. Ele foi encaminhado ao Plantão Policial e permaneceu preso por tráfico de entorpecentes.

Homem é preso por furto de fios de semáforo

Na noite de sexta-feira (3), durante patrulhamento pela Avenida Rebouças, no Jardim Luz Dalma, em Sumaré, policiais encontraram um homem de 60 anos ao lado de um semáforo danificado.

Próximo ao suspeito foram localizados cerca de 1,4 quilo de fios elétricos e 2,6 quilos de peças metálicas pertencentes à estrutura do equipamento de sinalização.

Ao ser questionado, ele admitiu ter retirado o material do semáforo. O homem foi conduzido ao Plantão Policial e permaneceu preso.

Procurados por tráfico são capturados

O batalhão também cumpriu dois mandados de prisão por tráfico de drogas em Hortolândia.

Na tarde de sexta-feira (3), uma mulher de 29 anos foi abordada na Rua das Laranjeiras, no Jardim Interlagos. Inicialmente, ela forneceu identidade falsa, mas após consulta aos sistemas policiais foi identificada e constatou-se que era procurada pela Justiça por condenação por tráfico de entorpecentes. Ela foi presa e encaminhada à Delegacia de Polícia.

Já na manhã do mesmo dia, um homem de 24 anos foi abordado na Rua José de Anchieta, no Jardim Amanda. Durante consulta aos sistemas, os policiais verificaram a existência de um mandado de prisão em aberto, também por tráfico de entorpecentes. Ele foi conduzido ao Distrito Policial, onde permaneceu à disposição da Justiça.