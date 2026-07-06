O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana concluiu por volta das 14h desta segunda-feira (6) o reparo emergencial da adutora localizada na Avenida Afonso Pansan, na altura do número 1051, na marginal da Rodovia Anhanguera.

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O serviço foi executado após a identificação de um ponto de vazamento na tubulação de 600 milímetros, responsável pelo transporte de água para o sistema de abastecimento que atende a região do Antônio Zanaga. As equipes da autarquia atuaram no local desde o início da manhã para realizar os reparos necessários.

Após a conclusão da intervenção, executada com aplicação de fibra de vidro, é necessário aguardar o período técnico de cura do material, estimado em aproximadamente três horas, para garantir a segurança e a durabilidade do reparo. A previsão é que o bombeamento seja retomado às 17h.

Com a reativação do sistema, o abastecimento passará a ser normalizado gradativamente nos bairros Antônio Zanaga, Jardim Brasil, Vila Bela, Vale das Nogueiras e Distrito Industrial Prefeito Abdo Najar.

Fala Fábio do DAE

O superintendente do DAE, Fábio Renato de Oliveira, acompanhou os trabalhos da equipe e destacou o empenho dos profissionais envolvidos na operação.

“Assim que o vazamento foi identificado, nossas equipes foram mobilizadas para realizar o reparo com a maior agilidade possível. O serviço foi concluído dentro do planejamento estabelecido e agora estamos aguardando o período técnico necessário para a cura do material aplicado. Às 17h retomaremos o bombeamento para iniciar a normalização gradativa do abastecimento nas regiões afetadas”, afirmou.

O DAE segue monitorando o sistema até a completa regularização do abastecimento..